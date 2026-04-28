Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz serisinin beşinci halkası olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, izleyicileri yine o meşhur okul atmosferine götürüyor. Filmde Özel Çamlıca Lisesi olarak karşımıza çıkan mekan, aslında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan tarihi Adile Sultan Kasrı'dır. Validebağ Korusu'nun huzurlu doğası içinde bulunan bu görkemli yapı, Hababam serisinin pek çok filmine ev sahipliği yaparak Türk sinema tarihinin en ikonik mekanlarından biri haline gelmiştir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU VE HİKAYESİ

Serinin bu bölümünde, Hababam Sınıfı ilk kez kızlı-erkekli bir eğitim sistemine geçiş yapar. Haylazlıkların tam gaz devam ettiği sınıfa, doğudan gelen aşiret reisinin oğlu Bilo (İlyas Salman) dahil olur. Kendini ağa ilan eden saf kalpli Bilo, sınıf arkadaşlarının şakalarına maruz kalırken; okulun yeni ve sert öğretmeni, erkek düşmanı Hürrem Hoca (Perran Kutman) disiplin rüzgarları estirir.

Filmin ana olay örgüsü, sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe arasındaki gizli aşk etrafında şekillenir. Ayşe'nin hamile kalması ve bu durumu gizleme çabaları, bir dizi komik karışıklığa yol açar. Özellikle kimya laboratuvarındaki gebelik testi karmaşası sırasında testin Hürrem Hoca'ya ait sanılması, okulda büyük bir velvele koparır. Efsanevi yapım, Ayşe'nin okulda doğum yapmasıyla duygusal ve komik bir finale ulaşır.

EFSANE KADRO: HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu bu yapım, hem eski tüfekleri hem de kadroya yeni katılan yetenekleri bir araya getiriyor:

• Münir Özkul (Kel Mahmut)

• Adile Naşit (Hafize Ana)

• Şener Şen (Badi Ekrem)

• Perran Kutman (Hürrem Hoca)

• İlyas Salman (Bilo)

• Şevket Altuğ (Şevket Hoca)

• Zümrüt Cansel (Ayşe)

• Talip Güran (Kıvırcık Ömer)

• Feridun Şavlı (Domdom Ali)

• Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

• Sevda Aktolga (Sevda)

• Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri)

• Hayri Karabey (Rıza Hoca)