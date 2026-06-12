2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın yeni forması büyük ilgi görürken, Norveçli yıldız Erling Haaland’ın yaptığı yorum da gündem oldu. Ünlü golcünün sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Haaland Türkiye forması olayı nedir? Haaland Türkiye formasına ne dedi? Detaylar...

HAALAND TÜRKİYE FORMASINA NE DEDİ?

Erling Haaland, A Milli Futbol Takımı formasını beğendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor.”

Norveçli yıldızın bu yorumu kısa sürede ilgi gördü ve sosyal medyada dikkat çekti. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü, Türk futbolseverler tarafından da olumlu karşılandı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, uzun bir aradan sonra katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.