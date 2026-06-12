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Haaland Türkiye forması olayı nedir? Haaland Türkiye formasına ne dedi?

Haaland Türkiye forması olayı nedir? Haaland Türkiye formasına ne dedi?
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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın yeni formaları dikkat çekmeye devam etti. Ay-yıldızlı ekibin formaları bu kez Norveçli dünyaca ünlü golcü Erling Haaland’ın yorumu ile gündeme geldi. Peki, Haaland Türkiye forması olayı nedir? Haaland Türkiye formasına ne dedi? Detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın yeni forması büyük ilgi görürken, Norveçli yıldız Erling Haaland’ın yaptığı yorum da gündem oldu. Ünlü golcünün sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Haaland Türkiye forması olayı nedir? Haaland Türkiye formasına ne dedi? Detaylar...

HAALAND TÜRKİYE FORMASINA NE DEDİ?

Erling Haaland, A Milli Futbol Takımı formasını beğendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor.”

Norveçli yıldızın bu yorumu kısa sürede ilgi gördü ve sosyal medyada dikkat çekti. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü, Türk futbolseverler tarafından da olumlu karşılandı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, uzun bir aradan sonra katıldığı turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTuğra Adiyakin:

çok güzelmiş demiş işte sevindi adamın övdüğü bir sey tabii ki hoş olur herkesin ama sonuçta sahadaki performans önemli formanın rengi değil

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Haber YorumlarıAhmet Ertürk:

yani güzel güzel tabi ki ama biraz abarttılmış gibi geliyor bana haaland ne derse desin formasını bizim futbolcularımız iyi taşıyabilirse o zaten yeterli yani başka şeylerin gerektiğini düşünüyorum

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Haber YorumlarıGanim Kaya:

şimdi ne oluyor ya bir futbolcunun forması beğenmesi ne kadar önemli bir haber haline geldi ülkede böyle şeyler konuşulacak kadar mı kalmadı sorunlar

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