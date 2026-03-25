İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen dosya kapsamında, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok yönlü şekilde yürütüldüğü ifade ediliyor. Peki, Güzide Duran neden gözaltına alındı? Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

GÜZİDE DURAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Güzide Duran hakkında gözaltı kararı verilmesinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olduğu bildirildi.

Dosyada yer alan suçlamaların "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma" gibi başlıkları kapsadığı; ayrıca "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamalarının da yer aldığı belirtiliyor.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan modellerinden biri olarak biliniyor. Modellik kariyerine genç yaşta başlayan Duran, kısa sürede hem Türkiye'de hem de yurt dışında dikkat çeken bir isim haline geldi.

1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde etmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu başarının ardından moda dünyasında hızla yükselen Duran, global markalarla çalışarak adını uluslararası arenaya taşıdı.

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumludur. Bu bilgiye göre Duran, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

GÜZİDE DURAN NERELİ?

Güzide Duran, Mersin doğumludur. Eğitim hayatının ilk yıllarını da Mersin'de geçirmiştir.

GÜZİDE DURAN NE İŞ YAPIYOR?

Güzide Duran, kariyerine model olarak başlamış; zamanla sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da faaliyet göstermiştir.

Modellik kariyeri kapsamında Amerika ve Avrupa'da önemli dergilerde yer almış; Elle, Vogue ve GQ gibi yayınlara kapak olmuştur. Ayrıca Redstar, Revlon, Replay, L'Oreal, Pantene ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklam kampanyalarında rol almıştır.

Televizyon kariyerinde ise, Heidi Klum'un sunduğu "Project Runway" programının Türkiye uyarlamasında sunucu ve jüri üyesi olarak görev almıştır.

Oyunculuk alanında da çeşitli projelerde yer alan Duran;

2001 yılında "Yeşil Işık" ve "90-60-90"

2002 yılında "Kurşun Asker"

yapımlarında rol almıştır.

Özel hayatında ise Adnan Aksoy ile 2008 yılında evlenmiş ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Son dönemde ismi Fikret Orman ile birlikte anılmaktadır.