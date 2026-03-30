Güzide Duran ile Adnan Aksoy boşandı mı, neden boşandı? Güzide Duran ne kadar nafaka istedi, ne kadar tazminat alacak?

Magazin gündeminin uzun süredir en çok konuşulan çiftlerinden Güzide Duran ve Adnan Aksoy cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 18 yıllık evlilik, resmi boşanmayla sona ererken, geride kalan nafaka ve tazminat detayları izleyicilerin merakını artırdı. Boşanmanın perde arkası ve bilinmeyenleri haberimizde bulabilirsiniz…

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY BOŞANDI MI?

Evet, Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un uzun süredir devam eden boşanma davası sonuçlandı. Çiftin 18 yıllık evliliği resmen sona erdi.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY NEDEN BOŞANDI?

Boşanmanın kesin nedeni metinde açık şekilde belirtilmemekle birlikte, süreçte yaşanan anlaşmazlıklar ve Güzide Duran’ın, boşanma süreci devam ederken Fikret Orman ile ilişki yaşadığı iddiaları dikkat çekti. Taraflar bu konuda farklı açıklamalarda bulundu.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi olan eski manken ve modeldir. Magazin dünyasında tanınan bir isim olan Duran, uzun yıllar Adnan Aksoy ile evli kalmış ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştur.

ADNAN AKSOY KİMDİR?

Adnan Aksoy, Türk iş insanı ve mimardır. Çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Aksoy, 2008 yılında Güzide Duran ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştur. Ayrıca ilk evliliğinden bir oğlu daha bulunmaktadır.