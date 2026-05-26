İzmir’de yerel yönetimlere yönelik yürütülen soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri CHP yönetimindeki Güzelbahçe Belediyesi’nde arama ve gözaltı işlemleri yaptı. Operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte belediyenin imar biriminde görevli isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Güzelbahçe Belediyesi imar müdürü kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRÜ KİMDİR?

Mevcut resmi kayıtlar ve belediyenin kamuya açık dijital platformlarında, imar müdürünün kimlik bilgilerine ilişkin açık bir bilgi yer almıyor. Güzelbahçe Belediyesi’nin resmi internet sitesinde müdürlükler ve birimlere ilişkin genel bilgilendirmeler bulunmasına rağmen, imar müdürlüğünde görev yapan kişinin adı kamuoyuyla paylaşılmış değil. Aynı şekilde soruşturmayı yürüten adli makamlar tarafından da gözaltına alınan belediye personellerinin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklama sınırlı düzeyde kaldı. Ancak edinilen ilk bilgilere göre operasyonun belediyedeki imar uygulamaları ve bazı idari işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte belediyenin imar biriminde görev yapan yetkililerin de gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın hangi suçlamaları kapsadığına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.