Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Gupse Özay, oyunculuğunun yanı sıra senarist ve yönetmen kimliğiyle de dikkat çekiyor. 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Özay, Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca Yalan Dünya, Deliha, Deliha 2 ve Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Gupse Özay'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, oyuncu, senarist ve yönetmen kimliğiyle tanınan Türk sanatçıdır. 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Özay, Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

GUPSE ÖZAY KAÇ YAŞINDA?

30 Temmuz 1984 doğumlu olan Gupse Özay, 25 Ağustos 2026 itibarıyla 42 yaşındadır.

GUPSE ÖZAY NERELİ?

Gupse Özay, İzmir doğumludur. Çerkes kökenli bir aileden gelen Özay'ın eğitim hayatında da İzmir önemli bir yere sahip oldu. Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim aldı.

GUPSE ÖZAY'IN KARİYERİ

Gupse Özay, üniversite yıllarında arkadaşlarıyla hazırladığı çalışmaların ardından medya ve reklam sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Bir süre reklam yazarlığı yapan Özay, daha sonra oyunculuk kariyerine yöneldi. Yalan Dünya dizisindeki Nurhayat karakteriyle televizyon izleyicisinin dikkatini çekti.

Sinema kariyerinde ise Deliha ile hem senarist hem oyuncu olarak öne çıktı. Daha sonra Küçük Esnaf, Görümce, Deliha 2, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi yapımlarda rol aldı; bazı projelerin senaryosunu da üstlendi. Özay'ın 2026'daki projeleri arasında Gupi ve Gülmeyen Kral animasyon filmi de bulunuyor.