Güneşin Doğduğu Yer neden yok, Güneşin Doğduğu Yer Türkiye Belçika milli maçtan sonra yayınlanacak mı, 8. bölüm yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Yayın akışındaki değişikliğin ardından "Güneşin Doğduğu Yer neden yok?", "Dizi milli maçtan sonra yayınlanacak mı?" ve "Yeni bölüm ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölümüne ve ATV yayın akışına dair tüm detaylar.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NEDEN YOK?

Güneşin Doğduğu Yer bu hafta yayından kaldırılmadı, yalnızca yayın saati değişti. Dizi, normalde her perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak 12 Kasım Perşembe akşamı aynı saatte Türkiye-Belçika milli maçı ATV'den canlı yayınlanacağı için dizinin yeni bölümü daha geç saatte ekrana gelecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER MİLLİ MAÇTAN SONRA YAYINLANACAK MI?

Evet, Güneşin Doğduğu Yer milli maçın ardından yayınlanacak. ATV'nin yayın akışına göre saat 20.00'de Türkiye-Belçika maçı canlı yayınlanacak. Maçın ardından saat 22.15'te Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle ekrana gelecek.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güneşin Doğduğu Yer'in 8. bölümü, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.15'te ATV ekranlarında yayınlanacak.

12 KASIM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Türkiye - Belçika (UEFA Uluslar Ligi)

22.15 Güneşin Doğduğu Yer (8. Bölüm)

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Sergen Yalçın, bu maçla A Milli Takım'ın başında ilk sınavına çıkacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Güneşin Doğduğu Yer, her perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, ilk bölümüyle 17 Eylül 2026'da yayın hayatına başladı. Dizinin önceki bölümleri ise hafta içi gündüz kuşağında saat 14.00'te tekrar olarak yayınlanıyor.