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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 29 Ekim Perşembe bugün Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı, yok mu? 29 Ekim Perşembe bugün Güneşin Doğduğu Yer yeni bölüm var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kanalın yayın akışında değişiklik yapılması, dizi takipçilerinin sevdikleri yapımların bu akşam ekranda olup olmayacağını araştırmasına neden oldu. ATV’nin dizisi Güneşin Doğduğu Yer’i takip eden izleyiciler de “Güneşin Doğduğu Yer bu akşam var mı?” ve “yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Merak edilen sorunun yanıtı net: Güneşin Doğduğu Yer bu akşam yeni bölümüyle ekranda. ATV’nin yayın akışına göre dizinin 7. bölümü, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Bazı kanallar Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizilerinin yerine özel film ya da tekrar bölüm yayınlasa da, Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte diziye dair bilinenler.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER BU AKŞAM VAR MI?

Evet. Güneşin Doğduğu Yer, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yayın akışında Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir değişiklik yapılmadı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KAÇINCI BÖLÜM?

Güneşin Doğduğu Yer, bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SAAT KAÇTA?

Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de ATV’de başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı izleyicilerin ATV’nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

29 EKİM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

ATV’nin 29 Ekim akşamı yayın akışında saat 20.00’de Güneşin Doğduğu Yer’in 7. bölümü, saat 00.20’de ise Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programı yer alıyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YOK?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. Show TV’de Muhtemel Aşk’ın yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi, NOW’da Halef: Köklerin Çağrısı’nın yerine Atatürk 2 filmi yayınlanacak. Star TV’de ise Sevdiğim Sensin tekrar bölümüyle ekranda olacak.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER CANLI NEREDEN İZLENİR?

Diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler, ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden yeni bölümü takip edebilir. Dizinin önceki bölümleri ve fragmanları da ATV’nin resmi dijital platformlarında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada “Güneşin Doğduğu Yer canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Dizi zaten ATV’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalların tercih edilmesi öneriliyor.

ATV YAYIN AKIŞI:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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