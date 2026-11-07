'Güneşin batması ile doğması arasındaki sürenin ortası'na ne ad verilir?

Güneşin batması ile doğması arasındaki sürenin ortasına "gece yarısı" adı veriliyor. Gecenin tam ortasını ifade eden bu kavram, günlük hayatta genellikle saat 24.00 civarını anlatmak için kullanılıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

"GÜNEŞİN BATMASI İLE DOĞMASI ARASINDAKİ SÜRENİN ORTASI"NA NE AD VERİLİR?

A) Gün ortası

B) İkindi

C) Gece yarısı

D) Akşamüstü

Doğru cevap: C) Gece yarısı

GECE YARISI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre gece yarısı, "güneşin batması ile doğması arasındaki sürenin ortası" anlamına geliyor. Kelime, gecenin en karanlık ve en sessiz zamanını ifade ediyor. Günlük kullanımda gece yarısı ifadesi çoğunlukla saat 24.00 ya da 00.00 için kullanılıyor. Ancak kavramın asıl anlamı, güneşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman diliminin tam ortasıdır. Bu nedenle mevsime ve bulunulan yere göre gerçek gece yarısı saat 24.00'ten birkaç dakika ya da biraz daha fazla farklı olabiliyor.

GECE YARISI CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Gece yarısı ifadesi Türkçede sıkça kullanılıyor. Kelimenin cümle içindeki kullanımına şu örnekler verilebilir:

Misafirler gece yarısına kadar sohbet etti.

Gece yarısı çalan telefon herkesi endişelendirdi.

Yeni yıl, gece yarısı havai fişek gösterileriyle karşılandı.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Gün ortası: Güneşin doğması ile batması arasındaki sürenin ortasını, yani öğle vaktini ifade ediyor. Sorudaki tanımın tam tersi olan zaman dilimidir.

İkindi: Öğle ile akşam arasındaki zaman dilimini anlatıyor. Aynı zamanda bu vakitte kılınan namazın adı olarak da kullanılıyor.

Akşamüstü: Akşama yakın saatleri, yani güneşin batmasına yakın zaman dilimini ifade ediyor.