Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kimdir, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kaç yaşında, nereli hangi görevlerde bulundu?

Gülsüm Hale Özcömert Coşkun hakkında yapılan araştırmalar, hem profesyonel yaşamı hem de görev aldığı alanlarla ilgili ayrıntıları gündeme taşıyor. Kamuoyunda ilgi gören isimler arasında yer alan Coşkun’un yaşam öyküsü, eğitim geçmişi ve kariyer basamakları, “kimdir” ve “nerelidir” sorularıyla birlikte sıkça sorgulanıyor.

GÜLSÜM HALE ÖZCÖMERT COŞKUN KİMDİR?

1970 yılında Mersin’de doğan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, ilk, orta ve lise eğitimini de yine aynı şehirde tamamladı. Üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam eden Coşkun, 1994 yılında mezun oldu ve aynı yıl Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak yüksek lisans sürecine başladı.

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYERİ

Akademik çalışmalarına devam eden Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, 1997 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla bitirerek akademik alandaki yetkinliğini güçlendirdi. Eğitim hayatı boyunca eczacılık ve sağlık alanında uzmanlaşan Coşkun, mesleki gelişimini akademik çalışmalarla destekledi.

MESLEKİ HAYATI VE ECZACILIK FAALİYETLERİ

2000 yılında İstanbul Tuzla’da kendi eczanesini açan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, uzun yıllardır aktif eczacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Kongre delegeliği, TEB Rehber Eczanem projesinde eğitmenlik ve İstanbul Eczacı Odası bünyesinde çeşitli komisyon görevlerinde yer aldı. Ayrıca İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nda (İMOK) İstanbul Eczacı Odası temsilciliği görevini de yürütmektedir.

SİYASİ KARİYERİ VE CHP GÖREVLERİ

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, parti içinde farklı kademelerde aktif görevler üstlendi. 2012 yılında Parti Okulu Eğitmeni olarak görev alan Coşkun, ilçe kongre delegeliği, sandık sorumluluğu ve bina sorumluluğu gibi birçok organizasyonel görevde bulundu.

YEREL YÖNETİM VE PARTİ İÇİ GÖREVLERİ

2014-2019 yılları arasında Tuzla Belediye Meclis Üyeliği yapan Coşkun, aynı dönemde İl Kongre Delegeliği görevini de sürdürdü. CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, Meslek Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreter Vekilliği gibi önemli görevlerde bulundu. Canan Kaftancıoğlu’nun il başkanı seçilmesinin ardından ise İl Başkan Vekilliği görevine getirildi.