Gülşah Durbay sağlık durumu ne SON DAKİKA?

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık sürecine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Peki, Gülşah Durbay'ın son durumu nasıl?

Başhekim Saka'nın aktardığına göre Gülşah Durbay'ın sağlık durumundaki kritik tablo devam ediyor. Tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde titizlikle sürdürülüyor.

BAŞKAN DURBAY'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SON AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna yönelik yeni bir değerlendirme paylaştı. Başhekim Saka, Başkan Durbay'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, önceki açıklamalardan bu yana herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

TEDAVİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Saka'nın açıklamasına göre, Belediye Başkanı Durbay'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde titizlikle devam ediyor. Sağlık ekibinin tüm gelişmeleri yakından takip ettiği, sürece ilişkin yeni bir ilerleme olduğunda kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Osman DEMİR
