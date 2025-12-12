Haberler

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları neden davadan çekildi?

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları neden davadan çekildi?
Güncelleme:
Annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin "kasten öldürme" iddiasıyla gözaltında bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in savunmasını üstlenen avukatlar, davadan çekilme kararı aldı. Kamuoyunun merak ettiği konu ise Gülter'in avukatlarının bu dosyadan neden ayrıldığı oldu.

Yalova'da yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde önemli bir gelişme yaşanırken, Gülter'in avukatları dosyada yer almama yönünde karar aldı. Bu kararın gerekçesi ise merak konusu haline geldi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI GÖZALTINA ALINDI

Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde, 26 Eylül tarihinde 6 katlı bir binanın en üst katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takiplerin ardından Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları neden davadan çekildi?

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, iki şüphelinin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 9 Aralık akşamı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yakalanırken, evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN AVUKATLARI NEDEN DAVADAN ÇEKİLDİ?

Gülter ve Ulu'nun adliyeye sevk edildiği sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülter'in avukatları, emniyet binası önünde basın mensuplarına yaptıkları açıklamada dosyadan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Avukatlar, müvekkillerinin suçluluğunun henüz kesinleşmediğini vurgularken, dosyada kendilerince yeterli şüphe oluştuğunu ifade etti. Açıklamada ayrıca, sanatçı Güllü'nün manevi hatırasına duyulan saygı nedeniyle bu kararı aldıkları belirtildi.

