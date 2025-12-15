Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter kimdir? Tuğyan'ın babası Gürol Gülter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü'nün özel hayatı, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Özellikle magazin arşivlerinde adı sıkça geçen eski eşi Gürol Gülter, hem Güllü ile olan evliliği hem de o dönem müzik sektöründeki rolüyle dikkat çekiyor. Tuğyan'ın babası olarak da tanınan Gürol Gülter'in yaşı, memleketi ve bugün ne yaptığı, sanatçının hayranları tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜROL GÜLTER KİMDİR?

Gürol Gülter, 1990'lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik alanında yapımcı ve prodüktör olarak tanınan bir isimdir. Bu dönemde birçok sanatçının albüm çalışmalarında görev almış, özellikle sanatçı Güllü ile yaptığı evlilik sayesinde magazin basınında da gündeme gelmiştir. Müzik sektöründe daha çok kamera arkasında yer alan Gülter, boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmiştir.

GÜROL GÜLTER KAÇ YAŞINDA?

Gürol Gülter'in doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı net olarak bilinmemektedir.

GÜROL GÜLTER NERELİ?

Aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzun süredir İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

GÜROL GÜLTER NE İŞ YAPIYOR?

Gürol Gülter, kariyerine müzik yapımcısı ve prodüktör olarak başlamış; özellikle arabesk ve fantezi müzik projelerinde aktif rol almıştır. Güllü'nün kariyerinin erken dönemlerinde de katkıları bulunan Gülter, daha sonraki yıllarda müzik sektöründen çekilmiştir. Günümüzde aktif olarak müzik dünyasında yer almadığı, medyadan uzak ve sade bir yaşam sürdürdüğü ifade edilmektedir.