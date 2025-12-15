Haberler

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter kimdir? Tuğyan'ın babası Gürol Gülter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter kimdir? Tuğyan'ın babası Gürol Gülter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün özel hayatı yıllar sonra yeniden gündeme gelirken, gözler bu kez eski eşi Gürol Gülter'e çevrildi. 1990'lı yıllarda müzik dünyasında yapımcı kimliğiyle tanınan ve bir dönem magazin basınında sıkça yer alan Gürol Gülter'in yaşamı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. Peki, Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter kimdir? Tuğyan'ın babası Gürol Gülter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü'nün özel hayatı, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Özellikle magazin arşivlerinde adı sıkça geçen eski eşi Gürol Gülter, hem Güllü ile olan evliliği hem de o dönem müzik sektöründeki rolüyle dikkat çekiyor. Tuğyan'ın babası olarak da tanınan Gürol Gülter'in yaşı, memleketi ve bugün ne yaptığı, sanatçının hayranları tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜROL GÜLTER KİMDİR?

Gürol Gülter, 1990'lı yıllarda arabesk ve fantezi müzik alanında yapımcı ve prodüktör olarak tanınan bir isimdir. Bu dönemde birçok sanatçının albüm çalışmalarında görev almış, özellikle sanatçı Güllü ile yaptığı evlilik sayesinde magazin basınında da gündeme gelmiştir. Müzik sektöründe daha çok kamera arkasında yer alan Gülter, boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmiştir.

Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter kimdir? Tuğyan'ın babası Gürol Gülter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

GÜROL GÜLTER KAÇ YAŞINDA?

Gürol Gülter'in doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için yaşı net olarak bilinmemektedir.

GÜROL GÜLTER NERELİ?

Aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzun süredir İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

GÜROL GÜLTER NE İŞ YAPIYOR?

Gürol Gülter, kariyerine müzik yapımcısı ve prodüktör olarak başlamış; özellikle arabesk ve fantezi müzik projelerinde aktif rol almıştır. Güllü'nün kariyerinin erken dönemlerinde de katkıları bulunan Gülter, daha sonraki yıllarda müzik sektöründen çekilmiştir. Günümüzde aktif olarak müzik dünyasında yer almadığı, medyadan uzak ve sade bir yaşam sürdürdüğü ifade edilmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıarda95 200:

ulan adam hakkında tek bilginiz yok başlığa bak aqk

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Görüntü Süper Lig'den! Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti

Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
title