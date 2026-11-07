Güller ve Günahlar CANLI izleme linki var mı, Güller ve Günahlar 40. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

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Güller ve Günahlar canlı izleme linki var mı? Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, dizinin canlı yayın ve tek parça full HD izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Güller ve Günahlar canlı izleme linki var mı, yeni bölüm nereden ve nasıl izlenir?
Güller Ve Günahlar tek parça full HD izleme linki var mı? sorusu, dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yayın saatinde ekran başında olamayan izleyiciler, Güller ve Günahlar canlı izleme seçeneklerini ve bölümün full HD olarak izlenebileceği resmi platformları merak ediyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serhat'ın Zeynep'e karşı ağzından dökülen cümleler, Zeynep'in yüreğine dokunur. Çünkü yaşanan her acıya rağmen Serhat için Zeynep en büyük şansdır.
Serhat, evladından yıllarca ayrı bırakılmanın öfkesiyle intikam için bu kez eline silahı alır ve babasıyla Cihan'ın karşısına çıkar. Zeynep ise Serhat'ı intikam hırsından korumak için onun gözü kulağı olmaya karar verir. Fakat sokağın orta yerinde kaçırılır. Peki Serhat, yanında Zeynep'in sakinleştirici gücü olmadan Cihan ve babasından intikamını alacak mı?
Serhat, Kader'in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra Kader'i almak ister.
Olanların sorumlusu olarak gördüğü Berrak'ın da cezasını kendisi vermek ister.
Zeynep gündüz vakti kaçırılır ve Serhat'ın da başı yine beladadır..
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Berrak, Kader’in Serhat’ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan’ın Azra’ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat’ın kızıdır. Dört koldan Serhat’ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir.
Bu bilginin gerçekliğinden emin olmak isteyen Zeynep, DNA testi yaptırır. Sonay gerçeği gölgelemek için hamle alır. Serhat, Kader’in kızı olduğunu öğrenebilecek midir?
GÜLLER VE GÜNAHLAR NEREDEN İZLENİR?
Dizinin yeni bölümlerini Kanal D ekranlarından takip edebilirsiniz.
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU
• Murat Yıldırım – Serhat Tecer
• Cemre Baysel – Zeynep Candan
• Oya Unustası – Berrak Tecer
• Gülenay Kalkan – Sevim Tecer
• Serdar Özer – Can Tecer
• Emel Çölgeçen – Refika Candan
• Ahmet Saraçoğlu – Arif Candan
• Aleyna Solaker – Azra Tecer
• Kaan Çakır – Tibet
• Serdar Orçin – Cihan Tecer
• Yade Arayıcı – Kader
• Mina Akdin – İlkim Tecer
• Beren Gençalp – Hayal Tecer
• Gizem Sevim – Ebru Candan
• Neslihan Arslan – Tülay
• Merve Nur Bengi – Sedef
• Emre Özcan – (Bilgi güncellenmedi)
• Almira Tuana Albay – (Bilgi güncellenmedi)
• Lara Tonka – (Bilgi güncellenmedi)
• Bahar Gökçeri – Muhabir
• Doğaç Yıldız – Mustafa Candan
GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU
Başarılı iş insanı Serhat, hayatını dürüstlük, güven ve aile temelleri üzerine kurmuştur. Ancak eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrın gün yüzüne çıkması, Serhat'ın tüm hayatını alt üst eder. Berrak'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesiyle Serhat, hem geçmişi hem de evliliklerinin bilinmeyen karanlık noktalarını araştırmak zorunda kalır.
Gerçeklere yaklaştıkça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eden Serhat, hem ailesini hem de kendi hayatını derinden etkileyecek bir yüzleşme sürecine sürüklenir.