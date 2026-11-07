Güller ve Günahlar 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar 41. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümünden ipuçlarını görmek isteyen izleyiciler, “Güller ve Günahlar 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat'ın Zeynep'e karşı ağzından dökülen cümleler, Zeynep'in yüreğine dokunur. Çünkü yaşanan her acıya rağmen Serhat için Zeynep en büyük şansdır.

Serhat, evladından yıllarca ayrı bırakılmanın öfkesiyle intikam için bu kez eline silahı alır ve babasıyla Cihan'ın karşısına çıkar. Zeynep ise Serhat'ı intikam hırsından korumak için onun gözü kulağı olmaya karar verir. Fakat sokağın orta yerinde kaçırılır. Peki Serhat, yanında Zeynep'in sakinleştirici gücü olmadan Cihan ve babasından intikamını alacak mı?

Serhat, Kader'in kendi kızı olduğunu öğrendikten sonra Kader'i almak ister.

Olanların sorumlusu olarak gördüğü Berrak'ın da cezasını kendisi vermek ister.

Zeynep gündüz vakti kaçırılır ve Serhat'ın da başı yine beladadır..