Güliz Kucur kimdir? Yabancı Damat ve Aliye'nin senaristi 61 yaşında hayatını kaybetti

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Ekranda 1993'te Süper Baba ile başlayan uzun bir yolun yazı masasındaki isimlerden Güliz Kucur hayatını kaybetti. Yabancı Damat ile Aliye'nin senaryosunda da onun imzası vardı. Senarist 61 yaşındaydı.

FilmSan Vakfı, ölüm haberinin ardından yaptığı paylaşımda Kucur için rahmet diledi, ailesine ve sevenlerine başsağlığı iletti.

GÜLİZ KUCUR'UN CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Güliz Kucur'un cenazesi 7 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Kucur, Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜLİZ KUCUR KİMDİR?

Güliz Kucur, 1990'ların başından 2020'ye kadar televizyon dizileri yazan bir senaristti. Bazı dizilerde senaryo ekibinde yer aldı, bazılarında hikâyeyi ya da senaryo taslağını yazdı. Adı en çok Yabancı Damat ve Aliye ile anıldı.

Hayvanseverliğiyle de tanınıyordu.

GÜLİZ KUCUR KAÇ YAŞINDAYDI?

Güliz Kucur 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi 6 Kasım 2026 gecesi duyuldu.

GÜLİZ KUCUR HANGİ DİZİLERİ YAZDI?

Güliz Kucur'un senaryosunda imzası bulunan diziler arasında Süper Baba, İkinci Bahar, Deli Yürek, Aynalı Tahir, Aliye ve Yabancı Damat var.

Kariyerinin ilk dönemi 1993'e uzanıyor; Süper Baba ile Son Söz Sevginin o yılın işleriydi. 1998'de başlayan İkinci Bahar'da hikâye ve senaryo taslağı ona aitti. Ertesi yıl Deli Yürek geldi. Kucur bu dizide hem senaryoyu hem taslağı yazdı.

Alacakaranlık 2003'te ekrana geldi. Bir yıl sonra Aliye ile Yabancı Damat başladı; Yabancı Damat 2007'ye kadar sürdü. Bunları 2008'de Son Ağa, 2010'da Küstüm Çiçeği izledi.

Listesindeki en yeni iş Kalk Gidelim. 2017'de yayına giren ve 2020'ye kadar süren dizinin hikâyesini Güliz Kucur yazdı.