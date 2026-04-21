Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yıllar içinde Türkiye gündeminde geniş yer tutmaya devam etmektedir. Soruşturma sürecinde yürütülen yeni operasyonlarla birlikte dosyada tutuklu sayısının 8’e yükseldiği, farklı illerde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarla birlikte soruşturmanın kapsamının genişlediği belirtilmektedir.

Dosya kapsamında cinayet şüphesi, delil karartma iddiaları, dijital izlerin silinmesi ve kamu görevlileriyle bağlantılı olası hareketlilikler gibi başlıklar da soruşturma dosyasına dahil edilmiştir. Bu süreçte Gülistan Doku’nun ailesi, özellikle de ablası Aygül Doku, kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri olmuştur. Peki, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku kimdir, ne iş yapıyor? Aygül Doku kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GÜLİSTAN DOKU'NUN ABLASI AYGÜL DOKU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasının ardından kamuoyuna yansıyan açıklamaları ve yürüttüğü adalet arayışıyla bilinen bir isimdir. Sürecin başından itibaren çeşitli televizyon programlarına ve canlı yayınlara katılarak dosyanın aydınlatılması için çağrılarda bulunmuştur.

Aygül Doku’nun mesleğine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kendisinin zaman zaman çalıştığını ifade ettiği bilinmektedir. Buna rağmen hangi alanda çalıştığına dair resmi ve kesin bir veri paylaşılmamıştır. Kamuoyunda daha çok kardeşi Gülistan Doku’nun bulunması için yürüttüğü mücadele ile tanınmaktadır.

AYGÜL DOKU KAÇ YAŞINDA?

Aygül Doku’nun doğum yılı veya yaşı hakkında kamuya yansıyan kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

AYGÜL DOKU NERELİ?

Aygül Doku’nun Diyarbakır’ın Ergani ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu değerlendirilmektedir. Gülistan Doku da aynı şekilde Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlıdır.