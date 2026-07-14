ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Türk çift Gül Erdoğan Çamdeviren ve Aytaç Erdoğan Çamdeviren'in evlerinde ölü bulunması, hem Türkiye'de hem de ABD'deki Türk toplumu arasında büyük üzüntü yarattı. Westwood semtindeki evlerinden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 8,5 aylık hamile Gül Erdoğan Çamdeviren ile eşi Aytaç Erdoğan Çamdeviren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Peki, Gül Erdoğan Çamdeviren ve eşi Aytaç Çamdeviren kimdir? Los Angeles'ta yaşan Türk çift neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

GÜL ERDOĞAN ÇAMDEVİREN VE EŞİ AYTAÇ ÇAMDEVİREN KİMDİR?

Los Angeles'ta hayatını kaybeden Gül Erdoğan Çamdeviren ile eşi Aytaç Erdoğan Çamdeviren, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Westwood semtinde yaşayan Türk bir çiftti.

Resmi makamlar tarafından çiftin meslekleri, yaşam öyküleri veya kişisel geçmişlerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyordu. Gül Erdoğan Çamdeviren'in yaklaşık 8,5 aylık hamile olduğu, doğuma kısa bir süre kaldığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre çift, olaydan yalnızca birkaç gün önce dünyaya gelmesi beklenen bebekleri için bir "baby shower" kutlaması düzenledi. Komşular, aileyi uyumlu ve mutlu bir çift olarak tanıdıklarını ifade etti.

Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da süreci yakından takip ettiği bildirildi.

LOS ANGELES'TA YAŞAN TÜRK ÇİFT NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Los Angeles'ın Westwood semtindeki Holmby Avenue üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Los Angeles Polis Departmanı ekipleri, evden silah sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, Gül Erdoğan Çamdeviren ile Aytaç Erdoğan Çamdeviren'i silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. 8,5 aylık hamile olan Gül Erdoğan Çamdeviren'in anne karnındaki bebeğinin de kurtarılamadığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten LAPD, ilk bulgular doğrultusunda olayda cinayet-intihar ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Yetkililer, ilk değerlendirmelerde Aytaç Erdoğan Çamdeviren'in önce eşini silahla vurduğu, ardından aynı silahla yaşamına son vermiş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini açıkladı. Ancak bu değerlendirmenin kesinleşmediği, olayın nedenine ilişkin nihai sonucun adli tıp raporları, balistik incelemeler ve kriminal delillerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı vurgulandı.

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, dedektifler çiftin olay öncesindeki son günlerine ilişkin telefon kayıtlarını, iletişim trafiğini ve diğer dijital delilleri de incelemeye aldı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve olayın arka planını ortaya çıkarabilecek her ihtimalin değerlendirildiği bildirildi.

Los Angeles Times'a konuşan mahalle sakinleri ise olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Komşular, çiftin 4 Temmuz'da doğacak bebekleri için bir baby shower organizasyonu gerçekleştirdiğini ve yaşanan trajedinin kendileri için beklenmedik olduğunu ifade etti.

Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi. Yetkililerin, soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiye sahip kişilerin yerel emniyet birimleri veya Başkonsolosluk ile iletişime geçmesini istediği bildirildi.

Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin resmi açıklamanın adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından yapılacağını belirtti. Mevcut aşamada cinayet-intihar ihtimali soruşturmanın temel başlıklarından biri olarak değerlendirilirken, soruşturma resmi makamlar tarafından çok yönlü şekilde sürdürülüyor.