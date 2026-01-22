Guendouzi Fenerbahçe-Aston Villa maçında oynayacak mı, Musaba Fenerbahçe-Aston Villa maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi kadroda yer alacak isimler gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Guendouzi'nin Aston Villa karşısında sahada olup olmayacağı ve Musaba'nın Fenerbahçe formasıyla bu mücadelede görev alıp almayacağı futbolseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. İşte iki oyuncunun maçta oynayıp oynamayacağına dair son gelişmeler…

FENERBAHÇE'DE GÖZLER ASTON VILLA MAÇI KADROSUNDA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konu maç kadrosu oldu. Taraftarlar özellikle devre arası transfer döneminde takıma katılan Guendouzi ve Musaba'nın bu önemli mücadelede forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor. UEFA kuralları ise iki oyuncunun durumunu doğrudan etkiliyor.

DEV MAÇ KADIKÖY'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, güçlü İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı Kadıköy'de konuk edecek. 22 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele, sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor.

GUENDOUZI VE MUSABA İÇİN UEFA ENGELİ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ve Musaba'nın Aston Villa maçında sahada olup olmayacağı netlik kazandı. UEFA'nın mevcut talimatlarına göre, bir futbolcu aynı sezon içerisinde UEFA organizasyonlarının grup aşamalarında birden fazla takım adına forma giyemiyor. Bu kural, iki oyuncunun da Kadıköy'deki karşılaşmada görev almasını engelliyor.

İKİ OYUNCU BU MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Guendouzi'nin Lazio, Musaba'nın ise Samsunspor formasıyla grup aşamasında UEFA maçlarına çıkmış olması nedeniyle Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşmasında forma giymeleri mümkün olmayacak. Bu durum taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratsa da, kulüpten gelen haberler gelecek için umut veriyor.

TUR GEÇİLİRSE SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında tur atlaması halinde tablo değişecek. Sarı-lacivertliler bir üst tura yükselirse, Guendouzi ve Musaba UEFA kadrosuna dahil edilebilecek ve ilerleyen aşamalarda Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkabilecek.