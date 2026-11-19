Grand Theft Auto: San Andreas, ilk olarak 26 Ekim 2004'te Kuzey Amerika'da PlayStation 2 için çıktı. Oyun, Avrupa'da ise 29 Ekim 2004'te oyuncularla buluştu. PC ve Xbox sürümleri ise Haziran 2005'te yayınlandı. Rockstar North tarafından geliştirilen oyun, 1992 yılında kurgusal San Andreas eyaletinde geçiyor ve Carl "CJ" Johnson'ın hikayesini anlatıyor. PlayStation 2'nin en çok satan oyunu olan San Andreas, sonraki yıllarda mobil cihazlara, Xbox 360'a ve yenilenmiş sürümüyle güncel konsollara da geldi. GTA San Andreas ne zaman çıktı, hangi platformlarda var, konusu ne ve kaç kopya sattı soruları oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte GTA San Andreas'a ilişkin tüm detaylar.

GTA SAN ANDREAS NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA San Andreas, 26 Ekim 2004'te Kuzey Amerika'da PlayStation 2 için çıktı. Oyun, Avrupa'da 29 Ekim 2004'te satışa sunuldu.

GTA SAN ANDREAS PC'YE NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA San Andreas'ın PC ve Xbox sürümleri, Haziran 2005'te yayınlandı. Oyun, Kuzey Amerika'da 7 Haziran 2005'te, Avrupa'da ise 10 Haziran 2005'te bu platformlarda oyuncularla buluştu.

GTA SAN ANDREAS HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

GTA San Andreas, ilk çıkışından bu yana birçok platform için yayınlandı:

PlayStation 2 (2004)

PC ve Xbox (2005)

iOS ve Android mobil cihazlar (2013)

Xbox 360 ve PlayStation 3 (yenilenmiş sürümler)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition kapsamında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC (2021)

GTA SAN ANDREAS'IN KONUSU NE?

GTA San Andreas, 1992 yılında kurgusal San Andreas eyaletinde geçiyor. Oyun, annesinin ölümü üzerine Liberty City'den memleketi Los Santos'a dönen Carl "CJ" Johnson'ın hikayesini anlatıyor. Eve dönen CJ, mahallesinin ve ailesinin çetelerin, yozlaşmış polislerin ve uyuşturucunun pençesinde olduğunu görüyor. Kardeşi Sweet ve arkadaşlarıyla birlikte Grove Street çetesini yeniden ayağa kaldırmaya çalışan CJ, kendini eyaleti baştan sona dolaştıran büyük bir maceranın içinde buluyor.

GTA SAN ANDREAS'TA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

GTA San Andreas'ın haritasında üç büyük şehir yer alıyor:

Los Santos: Los Angeles'tan esinlenildi.

San Fierro: San Francisco'dan esinlenildi.

Las Venturas: Las Vegas'tan esinlenildi.

Şehirlerin yanı sıra kırsal alanlar, çöller, dağlar ve küçük kasabalar da haritada yer alıyor. San Andreas, çıktığı dönemde serinin en büyük haritasına sahip oyunuydu.

GTA SAN ANDREAS'I KİM GELİŞTİRDİ?

GTA San Andreas, Rockstar North tarafından geliştirildi ve Rockstar Games tarafından yayımlandı. Oyun, GTA III ve GTA Vice City'nin ardından serinin üçüncü 3D oyunu oldu.

GTA SAN ANDREAS KAÇ KOPYA SATTI?

GTA San Andreas, tüm zamanların en çok satan PlayStation 2 oyunu oldu. Oyunun tüm platformlardaki toplam satışının 27 milyon kopyanın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

GTA SAN ANDREAS'TA YENİLİKLER NELERDİ?

GTA San Andreas, çıktığı dönemde seriye birçok yenilik getirdi. Oyunda karakterin kilo alıp vermesi, kas geliştirmesi, saç ve kıyafet değiştirmesi gibi kişiselleştirme seçenekleri yer aldı. Oyuncular ayrıca yüzme, bisiklet ve uçak kullanma gibi yeni özellikleriyle tanıştı. Çete savaşları ve bölge ele geçirme sistemi de oyunun en çok sevilen özellikleri arasında yer aldı.