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Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında gündeme gelen yasak iddiaları, oyunun ön siparişe açılmasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı ülkelerde oyunun mağazalarda listelenmemesi, GTA 6'nın birçok ülkede yasaklandığı yönündeki haberleri beraberinde getirdi. Peki, GTA 6 Türkiye’de yasaklanacak mı? GTA 6 hangi ülkelerde yasaklandı? İşte iddiaların arka planı ve resmi açıklamalardaki ayrıntılar…

GTA 6 TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

GTA 6'nın Türkiye'de yasaklanacağına ilişkin açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Aksine Rockstar Games'in yayımladığı ön sipariş bilgilerine göre oyun, PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden Türkiye'de ön siparişe sunulan ülkeler arasında yer alıyor.

Rockstar Games'in resmi destek sayfasında Türkiye, GTA 6'nın PlayStation ve Xbox mağazalarında ön sipariş verilebildiği ülkeler arasında listeleniyor. Bu nedenle oyunun Türkiye'de yasaklandığı veya yasaklanacağı yönündeki iddiaları doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6 HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI?

GTA 6'nın belirli ülkelerde tamamen yasaklandığını gösteren resmi bir ülke listesi açıklanmadı. İnternette dolaşan sekiz ülkeli liste ise PlayStation'ın GTA 6 ön siparişine bağlı GTA+ abonelik kampanyasından yararlanabilecek kullanıcıları belirleyen koşullarla ilgili.

PlayStation'ın resmi sayfasında GTA+ kampanyasının sunulmadığı ülkeler şöyle sıralanıyor:

Bahreyn

Çin

Kuveyt

Lübnan

Umman

Katar

Rusya

Tayvan

Ancak bu liste, GTA 6'nın söz konusu ülkelerde yasaklandığı anlamına gelmiyor. Burada belirtilen kısıtlama, oyunun ön siparişine bağlı GTA+ abonelik teklifinin geçerli olmadığı bölgeleri kapsıyor.

PlayStation+1

GTA 6 NEDEN BAZI ÜLKELERDE ERİŞİME AÇILMADI?

GTA 6'nın bazı ülkelerin dijital mağazalarında görünmemesi, yasak iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu. Haziran 2026'da yapılan incelemelerde Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'daki PlayStation mağazalarında oyunun ön siparişe açılmadığı bildirilmişti.

Daha sonraki incelemelerde de bazı ülkelerde oyunun mağaza sayfasına erişilemediği aktarıldı. Ancak bir oyunun dijital mağazada listelenmemesi, tek başına o ülkede resmi olarak yasaklandığını kanıtlamıyor. Satışa sunulmama, bölgesel mağaza politikaları ve yerel düzenlemeler gibi farklı nedenler söz konusu olabiliyor.

GTA+ NEDİR, GTA 6 İLE ARASINDAKİ FARK NE?

GTA+ ile GTA 6 birbirinden farklı ürünlerdir. GTA 6, Rockstar Games tarafından geliştirilen yeni Grand Theft Auto oyununun adıdır. GTA+ ise Grand Theft Auto serisinin çevrim içi deneyimleri için sunulan ücretli abonelik hizmetidir.

PlayStation'ın GTA 6 ön sipariş kampanyasında belirli şartları karşılayan kullanıcılara bir aylık GTA+ aboneliği teklif ediliyor. Ancak bu kampanyanın her ülkede geçerli olmaması, GTA 6'nın da aynı ülkelerde yasaklandığı şeklinde yorumlandı. Oysa resmi açıklamada belirtilen kısıtlama GTA+ teklifine ilişkin.