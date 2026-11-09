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GTA 6 Türkçe olacak mı, Türkçe dil desteği, altyazı gelecek mi? GTA 6 hangi dilleri destekleyecek?

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GTA 6 Türkçe olacak mı, Türkçe dil desteği, altyazı gelecek mi? GTA 6 hangi dilleri destekleyecek?
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GTA 6'ya ilişkin merak edilen konular arasında oyunun dil seçenekleri de yer alıyor. Türk oyuncuların uzun süredir beklediği Türkçe dil desteği konusunda yeni bir iddia ortaya atılırken, Rockstar Games'in konuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapabileceği öne sürüldü. Peki, GTA 6 Türkçe olacak mı, oyuna Türkçe altyazı ve dil desteği gelecek mi? Peki, GTA 6 Türkçe olacak mı, Türkçe dil desteği, altyazı gelecek mi? GTA 6 hangi dilleri destekleyecek? Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında Türk oyuncuları heyecanlandıran yeni bir iddia gündeme geldi. GTANewsHub tarafından paylaşılan bilgilere göre Rockstar Games'in GTA 6 için Türkçe dil desteğini onayladığı ve konuyla ilgili duyurunun yakında yapılabileceği öne sürüldü. Peki, GTA 6 Türkçe olacak mı, Türkçe dil desteği, altyazı gelecek mi? Detaylar...

GTA 6 TÜRKÇE OLACAK MI?

GTA 6'ya Türkçe dil desteği ekleneceğine ilişkin iddialar, GTANewsHub'ın paylaşımlarıyla gündeme geldi. Söz konusu paylaşımlarda Rockstar Games'in Türkçe dil desteğine onay verdiği ve konuyla ilgili resmî duyurunun yakında yapılabileceği öne sürüldü.

Ancak Rockstar Games veya ana şirketi Take-Two Interactive tarafından GTA 6'nın Türkçe dil desteği alacağını doğrulayan resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Türkçe desteğin kesinleştiğine ilişkin bilgiler şu aşamada iddia niteliği taşıyor.

GTA 6 TÜRKÇE ALTYAZI GELECEK Mİ?

GTA 6'nın Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkıp çıkmayacağı da oyuncuların merak ettiği konular arasında yer alıyor. PlayStation'ın resmî destek sayfasında yayımlanan GTA 6 dil listesinde İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Meksika İspanyolcası, İspanya İspanyolcası ve Geleneksel Çince bulunuyor.

Listede Türkçe yer almıyor. Dolayısıyla mevcut resmî bilgilere göre GTA 6'nın Türkçe altyazı veya Türkçe arayüz desteği bulunacağı henüz doğrulanmış değil.

GTA 6 TÜRKÇE SESLENDİRME OLACAK MI?

GTA 6 için açıklanan dil seçeneklerinde İngilizce, oyunun seslendirme desteği bulunan dili olarak gösteriliyor. Diğer diller ise metin desteği kapsamında listeleniyor. Türkçe de mevcut listede bulunmadığından oyunun Türkçe seslendirmeyle çıkacağına ilişkin resmî bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6 HANGİ DİLLERİ DESTEKLEYECEK?

PlayStation ve Rockstar Games'in yayımladığı bilgilere göre GTA 6 için açıklanan desteklenen diller şöyle:

İngilizce

Fransızca

Almanca

İtalyanca

Japonca

Korece

Lehçe

Brezilya Portekizcesi

Rusça

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Meksika İspanyolcası

İspanya İspanyolcası

Açıklanan listede Türkçe bulunmuyor. Rockstar Games'in ilerleyen dönemde dil seçeneklerinde değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin ise henüz resmî bir duyuru yayımlanmadı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'nın PlayStation 5 için açıklanan çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Oyunun Türkçe dil desteğine ilişkin gelişmelerin ise Rockstar Games ve Take-Two Interactive tarafından yapılacak resmî açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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