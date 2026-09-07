GTA 6 Türkçe dil desteği olacak mı? Türkçe dublaj ve altyazı gelecek mi?

GTA 6'nın dil seçenekleri, oyunun çıkışına yaklaşık iki ay kala mercek altına alındı. Ön sipariş sayfalarında yayımlanan listeler ve Türkiye'deki oyuncuların tepkisi, konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak kesinleşti. Oyun bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Standart ve Ultimate olmak üzere iki farklı sürümle oyuncularla buluşacak yapımın PC versiyonuna dair henüz bir duyuru yapılmadı, dolayısıyla bilgisayar oyuncuları için bir tarih bulunmuyor.

Ön sipariş süreci başlamış durumda ve PlayStation ile Xbox mağazalarında yer alan sayfalar, oyunun teknik özelliklerinin yanı sıra dil desteğine ilişkin ayrıntıları da içeriyor. Bu sayfalarda yayımlanan listeye göre oyun toplam 13 dilde arayüz ve altyazı desteğiyle gelecek. Söz konusu diller İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Latin Amerika İspanyolcası, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince olarak sıralanıyor.

GTA 6 TÜRKÇE DUBLAJ VEYA ALTYAZI OLACAK MI?

Mağaza sayfalarında paylaşılan 13 dillik listede Türkçe bulunmuyor. Dublaj tarafında durum daha da belirgin: oyun 13 dilde metin ve altyazı sunarken, seslendirme yalnızca İngilizce dilinde olacak. Rockstar'ın önceki yapımlarına bakıldığında Türkçe dil desteğinin genellikle sunulmadığı görülüyor; GTA V de vaktiyle Türkçe altyazı ya da dublaj olmadan piyasaya sürülmüştü.

Türkçe desteğin listede bulunmaması, Türkiye'deki geniş oyuncu kitlesinde hayal kırıklığına yol açtı ve zamanla organize bir kampanyaya dönüştü. Sosyal medyada başlayan #WeWantGTA6inTurkish etiketli kampanya, Türkiye'deki oyun topluluğunun yoğun katılımıyla büyüdü ve yabancı içerik üreticilerinin de desteğini alarak küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından GTA 6'da Türkçe dil desteğinin yer alabileceğine dair yeni bir iddia gündeme geldi. GTA 6 tanıtım videolarına Türkçe seslendirme hazırlayan Tan Production ekibinin kurucusu Tan Şahin Kanat, Take-Two Interactive'in üst yönetiminin Türkiye'deki bağımsız bir yerelleştirme ekibinin talebine doğrudan yanıt verdiğini öne sürdü. Kanat, Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick ile doğrudan e-posta yoluyla temas kurduklarını duyurdu ve yaptığı paylaşımda "Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'ten, GTA 6 için Türkçe lokalizasyon taleplerimizle ilgili beni gülümseten bir e-posta aldım" ifadelerini kullandı.

Buna karşın ne Rockstar Games ne de Take-Two Interactive, oyunun Türkçe altyazı ya da seslendirme desteğiyle çıkacağına dair resmi bir duyuru veya basın açıklaması yayımladı. Türk oyuncuların GTA 6 Türkçe dil desteği için bekleyişi sürüyor.