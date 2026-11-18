GTA 6, Playstation 4'te oynanamıyor. Rockstar Games, oyunu yalnızca PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S için geliştirdi. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü bulunmuyor. PlayStation 4 sahiplerinin GTA 6'yı oynayabilmesi için PlayStation 5 ya da Xbox Series X/S konsoluna sahip olması gerekiyor. Oyunun PC sürümü için ise henüz bir tarih açıklanmadı. İşte GTA 6'nın PS4 durumu ve desteklenen platformlarla ilgili tüm detaylar.

GTA 6 PS4'TE OYNANIR MI?

Hayır, GTA 6 PlayStation 4'te oynanamıyor. Oyunun PS4 sürümü bulunmuyor.

GTA 6 NEDEN PS4'E ÇIKMADI?

Rockstar Games, GTA 6'yı yeni nesil konsolların donanım gücünden yararlanacak şekilde geliştirdi. Oyunun geniş açık dünyası, detaylı grafikleri ve yüksek depolama ihtiyacı nedeniyle önceki nesil konsollar desteklenmiyor.

GTA 6 PS4'E GELECEK Mİ?

GTA 6'nın ilerleyen dönemde PS4'e geleceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Oyun yalnızca yeni nesil platformlar için duyuruldu.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIR?

GTA 6 şu platformlarda oynanabiliyor:

PlayStation 5

PlayStation 5 Pro

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One kullanıcıları ise hizmetin sunulduğu bölgelerde oyuna Xbox Cloud Gaming üzerinden erişebiliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.