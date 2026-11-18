Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. Yani oyuncular, bu gece, 18 Kasım Çarşamba'yı 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece yarısı oyuna giriş yapabilecek. Oyun, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te açıldı. Ön yükleme yapan oyuncular, saat 00.00 olur olmaz beklemeden oynamaya başlayabilecek. İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6'nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe. Oyun, aynı gün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te satışa sunuluyor.

GTA 6 SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım saat 00.00'da erişime açılacak. Oyun her bölgede yerel saatle gece yarısı açılıyor.

GTA 6 BU GECE Mİ ÇIKIYOR?

Evet, GTA 6 bu gece yarısı Türkiye'de oynanabilir hale gelecek. 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe'ye bağlayan gece saat 00.00'da oyuna giriş yapılabilecek.

GTA 6 ÜLKELERE GÖRE SAAT KAÇTA ÇIKIYOR?

GTA 6'nın bazı ülkelerdeki çıkış saatleri Türkiye saatine göre şöyle:

Yeni Zelanda: 18 Kasım, 14.00

Avustralya (Sidney): 18 Kasım, 16.00

Japonya: 18 Kasım, 18.00

Türkiye: 19 Kasım, 00.00

İngiltere: 19 Kasım, 03.00

GTA 6 ÖN YÜKLEME BAŞLADI MI?

GTA 6'yı dijital olarak ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox oyuncuları için ön yükleme 10 Kasım 2026'da başladı. Oyunun 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.