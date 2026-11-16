GTA 5 ne zaman çıktı, GTA 5 GTA 6'dan kaç yıl önce çıktı?

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Gta 5, 17 Eylül 2013'te piyasaya sürüldü. Böylece GTA 5 ile GTA 6 arasında 13 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Bu süre, serinin tarihindeki iki ana oyun arasındaki en uzun bekleme süresi oldu.

GTA 5 NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 5, 17 Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya çıktı. Oyun daha sonra 18 Kasım 2014'te PlayStation 4 ve Xbox One'a, 14 Nisan 2015'te ise bilgisayara geldi. 2022 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri yayınlandı.

GTA 5, GTA 6'DAN KAÇ YIL ÖNCE ÇIKTI?

GTA 5, GTA 6'dan 13 yıl, 2 ay ve 2 gün önce çıktı. GTA 5'in çıkış tarihi 17 Eylül 2013, GTA 6'nın çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026. İki oyun arasında yaklaşık 4 bin 811 gün bulunuyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü tüm dünyada aynı anda piyasaya çıkacak. Oyunun Türkiye'deki çıkış saati resmi olarak açıklanmadı. Rockstar Games'in önceki oyunları gece yarısı açıldığı için GTA 6'nın da 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.00'da oynanabilir hale gelmesi bekleniyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, ilk etapta PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Oyunun bilgisayar sürümü için resmi bir tarih açıklanmadı. Sektör kaynaklarına göre PC sürümünün 2027'nin ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

GTA 5 NE KADAR SATTI?

GTA 5, video oyun tarihinin en çok satan oyunlarından biri oldu. Oyun, çıktığı ilk 24 saatte 800 milyon doları aşan satış geliri elde ederek rekor kırdı. GTA 5, tüm platformlarda toplam 200 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.

GTA SERİSİNDE OYUNLAR ARASINDA KAÇ YIL VAR?

GTA serisinin ana oyunlarının çıkış tarihleri şöyle:

GTA: 1997

GTA 2: 1999

GTA 3: 2001

GTA: Vice City: 2002

GTA: San Andreas: 2004

GTA 4: 2008

GTA 5: 2013

GTA 6: 2026