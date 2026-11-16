Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GTA 5 ne zaman çıktı, GTA 5 GTA 6'dan kaç yıl önce çıktı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GTA 5 ne zaman çıktı, GTA 5 GTA 6'dan kaç yıl önce çıktı?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkışına sayılı günler kaldı. Rockstar Games'in yeni oyunu 19 Kasım 2026'da oyuncularla buluşacak. Geri sayım sürerken serinin bir önceki oyunu GTA 5 de yeniden gündeme geldi. Oyuncular "GTA 5 ne zaman çıktı?" ve "GTA 5, GTA 6'dan kaç yıl önce çıktı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Gta 5, 17 Eylül 2013'te piyasaya sürüldü. Böylece GTA 5 ile GTA 6 arasında 13 yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Bu süre, serinin tarihindeki iki ana oyun arasındaki en uzun bekleme süresi oldu.

GTA 5 NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 5, 17 Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya çıktı. Oyun daha sonra 18 Kasım 2014'te PlayStation 4 ve Xbox One'a, 14 Nisan 2015'te ise bilgisayara geldi. 2022 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri yayınlandı.

GTA 5, GTA 6'DAN KAÇ YIL ÖNCE ÇIKTI?

GTA 5, GTA 6'dan 13 yıl, 2 ay ve 2 gün önce çıktı. GTA 5'in çıkış tarihi 17 Eylül 2013, GTA 6'nın çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026. İki oyun arasında yaklaşık 4 bin 811 gün bulunuyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü tüm dünyada aynı anda piyasaya çıkacak. Oyunun Türkiye'deki çıkış saati resmi olarak açıklanmadı. Rockstar Games'in önceki oyunları gece yarısı açıldığı için GTA 6'nın da 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.00'da oynanabilir hale gelmesi bekleniyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6, ilk etapta PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Oyunun bilgisayar sürümü için resmi bir tarih açıklanmadı. Sektör kaynaklarına göre PC sürümünün 2027'nin ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

GTA 5 NE KADAR SATTI?

GTA 5, video oyun tarihinin en çok satan oyunlarından biri oldu. Oyun, çıktığı ilk 24 saatte 800 milyon doları aşan satış geliri elde ederek rekor kırdı. GTA 5, tüm platformlarda toplam 200 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.

GTA SERİSİNDE OYUNLAR ARASINDA KAÇ YIL VAR?

GTA serisinin ana oyunlarının çıkış tarihleri şöyle:

GTA: 1997

GTA 2: 1999

GTA 3: 2001

GTA: Vice City: 2002

GTA: San Andreas: 2004

GTA 4: 2008

GTA 5: 2013

GTA 6: 2026

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Samsun'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Günlerdir kayıptı! Hastane otoparkında kahreden manzara
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Klopp'tan FIFA Başkanı Infantino'ya ağır sözler: Blatter'den sonra daha kötüsünü düşünmezdim ama biri başardı

Klopp'tan Infantino'ya ağır gönderme: Blatter'i bile aratıyor
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç

Kaos büyüyor! Görüntü bugün kaydedildi
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti14

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay sözler: Binlerce kişi...55

Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatından olay savunma: Binlerce kişi...
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Bir puana bile razı değil! Tek hedefi Süper Lig devini yenebilmek