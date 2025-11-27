GSS borçları silinecek mi?

Uzun süredir vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasının önünde engel oluşturan GSS prim borçlarına ilişkin kapsamlı düzenleme nihayet Meclis gündemine taşındı. 11. Yargı Paketi ile Torba Yasa teklifinde yer alan maddeler arasında, biriken GSS borçlarına yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Bu kapsamda, "GSS borçları tamamen silinecek mi?" sorusu yeniden gündemin merkezinde yer alıyor.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

11. Yargı Paketi, Meclis Başkanlığına sunuldu ve paketin içeriğine ilişkin açıklamalar AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapıldı. Güler, genel sağlık sigortası borçlarına yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığını belirterek, 2015–2016 yıllarına ait GSS prim borçlarının asılları ve ferîleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilmesini öngören bir maddenin pakete eklendiğini söyledi. Bu düzenleme yürürlüğe girerse, söz konusu döneme ilişkin borçlar silinmiş olacak.

PRİMLER ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR

Devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmamaktan bağımsız olarak, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına otomatik olarak dahil ediliyor. SGK tarafından sisteme kaydedilen bu kişilere, gelir durumlarına göre prim borcu çıkabiliyor.

Mevcut uygulamaya göre:

• Aylık geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar (güncel hesapla 8.668 TL) asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödüyor. Bugünkü verilere göre bu tutar aylık 780 TL, yıllık 9.361 TL olarak hesaplanıyor. Bu primi yatıranlar, devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

• Aynı hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altındaysa, bu kişiler gelir testine yönlendiriliyor. Test sonucunda gelirin düşük olduğu belirlenirse, GSS primleri tamamen devlet tarafından karşılanıyor.