GS Cafe ne zaman açılacak, Cimbom Cafe, Galatasaray Cafe nerelerde açılacak?

"Galatasaray Cafe nerelerde açılacak?" sorusu, kulübün mağazacılık ve hizmet alanındaki yeni atağıyla birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına yayılması planlanan Cimbom Cafe zinciri için geri sayım başladı.

GS CAFE NE ZAMAN AÇILACAK?

Galatasaray Spor Kulübü, sahadaki başarısını ticari alana taşımak adına devrim niteliğinde bir adım atıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yeme-içme sektörüne "GS Cafe" markasıyla giriş yaparak hem kulübe sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı hem de taraftarlarıyla sosyal alanlarda buluşmayı hedefliyor.

İşte Galatasaray’ın perakende ve mağazacılık alanındaki yeni stratejisinin detayları:

İLK ŞUBELER RAMS PARK VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE AÇILIYOR

Projenin başlangıç noktaları stratejik olarak belirlendi. GS Cafe konseptinin ilk örnekleri, kulübün kalbi olan RAMS Park ve İstanbul’un sembol noktalarından İstiklal Caddesi’nde kapılarını açacak. Bu iki prestijli lokasyon, markanın vizyonunu yansıtacak birer vitrin görevi görürken, aynı zamanda taraftarların yoğun ilgisiyle sistemin işleyişi test edilmiş olacak.

FRANCHISE SİSTEMİYLE TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Galatasaray, bu yeni zinciri hızla büyütmek için profesyonel bir bayilik (franchise) modeli kurguladı. Kulüp, 50 bin dolar olarak belirlenen isim hakkı bedeliyle girişimcilere kapılarını açıyor. Bu model sayesinde hem kulübe doğrudan sıcak para girişi sağlanacak hem de markanın 81 ilde kısa sürede şubeleşmesi mümkün olacak. Hedef, sarı-kırmızılı ruhu Türkiye’nin her köşesindeki kahve masalarına taşımak.

MAĞAZACILIK AŞ İÇİN DEV HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Kulübün ticari atılımları sadece cafe projesiyle sınırlı değil. Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edilmesi için süreç başlatıldı. Bu hamle, kulübün mali yapısını çok daha sağlam bir zemine oturtmayı amaçlıyor. Halka arzın ilk aşamasında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kaynak oluşturulması öngörülüyor.

FİNANSAL GÜÇ VE YENİ TRANSFER HAMLELERİ

Elde edilecek bu dev kaynak, sadece mevcut borçların yönetimi için değil, kulübün gelecekteki projeleri ve transfer operasyonları için de kullanılacak. Nitekim kulüp içerisinden sızan bilgiler, bu mali rahatlamanın ardından savunma hattı için eski yıldızı Ozan Kabak’ı yeniden kadroya katmak üzere girişimlerin hızlandığını gösteriyor.