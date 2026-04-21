Grev yapan madenciler gözaltına mı alındı, neden? Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçileri neden grev yapıyor?

Madencilerin başlattığı grev ve sahadan gelen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler yaşanan sürecin detaylarına çevrildi. Özellikle Bağımsız Maden İş Sendikası çatısı altında örgütlenen Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri ile Doruk Madencilik çalışanları arasında yaşanan gerilim, “gözaltı var mı, neden grev yapılıyor?” sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GREV YAPAN MADENCİLER GÖZALTINA MI ALINDI?

Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminatları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını duyurdu.

MADENCİLER NEDEN GREV YAPIYOR?

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Bağımsız Maden İş, açlık grevine başlayan madencilerden 110'unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız" ifadelerine yer verdi.