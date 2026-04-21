Grev yapan madenciler gözaltına mı alındı, neden? Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçileri neden grev yapıyor?

Grev yapan madenciler gözaltına mı alındı, neden? Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçileri neden grev yapıyor?
Güncelleme:
Madencilerin başlattığı iş bırakma eylemi ve sahadan gelen iddialar gündemi hareketlendirirken, süreçle ilgili detaylar kamuoyunda yakından takip ediliyor. Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri ile Doruk Madencilik çalışanları arasında yaşanan gelişmeler “grev neden başladı, gözaltı iddiası var mı?” sorularını beraberinde getirdi. Peki, grev yapan madenciler gözaltına mı alındı, neden? Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçileri neden grev yapıyor?

Madencilerin başlattığı grev ve sahadan gelen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler yaşanan sürecin detaylarına çevrildi. Özellikle Bağımsız Maden İş Sendikası çatısı altında örgütlenen Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri ile Doruk Madencilik çalışanları arasında yaşanan gerilim, “gözaltı var mı, neden grev yapılıyor?” sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GREV YAPAN MADENCİLER GÖZALTINA MI ALINDI?

Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminatları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevi yapan 110 madencinin gözaltına alındığını duyurdu.

MADENCİLER NEDEN GREV YAPIYOR?

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin bir kısmı dün yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı. Bağımsız Maden İş, açlık grevine başlayan madencilerden 110'unun bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken cevap 110 arkadaşımızı gözaltına almak oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız, çıkar kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, buradayız" ifadelerine yer verdi.

Sahra Arslan
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi