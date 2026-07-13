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Greenwood tecavüz olayı nedir, Mason Greenwood taciz davasından beraat etti mi?

Greenwood tecavüz olayı nedir, Mason Greenwood taciz davasından beraat etti mi?
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Greenwood tecavüz olayı nedir, Mason Greenwood taciz davasından beraat etti mi?" sorusu, futbolcunun kariyeriyle ilgili gelişmeleri takip edenlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkında geçmişte ortaya atılan cinsel saldırı ve taciz iddiaları uzun süre kamuoyunun gündeminde kalırken, dava sürecinin nasıl sonuçlandığı da merak ediliyor.

Futbol dünyasında uzun süre tartışılan olaylardan biri olan Mason Greenwood hakkındaki cinsel saldırı ve taciz iddiaları, yeniden gündeme geldi. Arama motorlarında "Greenwood tecavüz olayı nedir, Mason Greenwood taciz davasından beraat etti mi?" sorularının yanıtı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki Mason Greenwood hakkında açılan dava nasıl sonuçlandı, suçlamalar neden düşürüldü ve süreçte neler yaşandı? İşte olayın kronolojisi ve kamuoyuna yansıyan bilgiler.

GREENWOOD TECAVÜZ OLAYI NEDİR?

İngiliz futbolcu Mason Greenwood hakkında, eski kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, video ve ses kayıtlarının ardından tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici davranışlar ve fiziksel zarar verme suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı. Olayın ardından Greenwood, 30 Ocak 2022 tarihinde gözaltına alındı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

GREENWOOD BERAAT ETTİ Mİ?

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Şubat 2023'te yaptığı açıklamada Mason Greenwood hakkındaki tüm suçlamaların düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, davanın ilerlemesinde önemli rol oynayan tanıkların ifadelerini geri çekmesi ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle mahkûmiyet ihtimalinin artık gerçekçi olmadığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Greenwood hakkındaki dava sona erdi ve futbolcu beraat etti.

MANCHESTER UNITED SÜRECİ NASIL YÖNETTİ?

Greenwood hakkında yürütülen adli süreç devam ederken Manchester United, oyuncuyu takım faaliyetlerinden uzaklaştırdı. Genç futbolcu, soruşturma süresince antrenmanlara ve resmi maç kadrolarına dahil edilmedi. Kulüp, dava sürecinin ardından oyuncunun geleceğine ilişkin ayrıca kapsamlı bir iç değerlendirme gerçekleştirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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