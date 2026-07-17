Greenwood Gornik Zabrze maçı kadrosunda neden yok, Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, N’Golo Kante Gornik Zabrze maçında yok mu?

Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde açıklanan maç kadrosunda bazı yıldız isimlerin bulunmaması futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Mason Greenwood, Nathan Aké, Vedat Muriqi ve N'Golo Kanté'nin kadroya alınmaması, taraftarların "Sakat mı, dinlendirildi mi, neden yok?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Gornik Zabrze maçında forma giymeyen futbolcularla ilgili merak edilen detaylar.

GREENWOOD GORNIK ZABRZE MAÇI KADROSUNDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosunun açıklanmasının ardından bazı yıldız futbolcuların listede yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Özellikle Nathan Aké, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve N'Golo Kanté'nin kadroda bulunmaması, "Neden yoklar?", "Sakat mı, yoksa kadro tercihi mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte sarı-lacivertli ekibin UEFA kadro bildirimiyle ilgili merak edilenler.

GREENWOOD GORNIK ZABRZE MAÇI KADROSUNDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze maçı için açıkladığı kadroda Mason Greenwood'un ismi yer almadı. Aynı şekilde Nathan Aké, Vedat Muriqi ve N'Golo Kanté de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüp tarafından oyuncuların kadro dışında kalma nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRODA BU OYUNCULARA YER VERMEDİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya yaptığı kadro bildiriminde Nathan Aké, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve N'Golo Kanté'nin isimleri bulunmadı. Bu nedenle söz konusu futbolcular Gornik Zabrze karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

UEFA organizasyonlarında kulüpler, belirlenen süre içerisinde oyuncu listelerini federasyona bildiriyor ve karşılaşmalar bu listeler doğrultusunda oynanıyor.

UEFA KADRO LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİYOR MU?

UEFA kurallarına göre kulüpler, belirli şartlar kapsamında karşılaşmadan önceki gün en fazla iki oyuncu üzerinde isim değişikliği yapabiliyor. Bu kapsamda teknik heyet, ihtiyaç duyulması halinde kadroda sınırlı sayıda değişiklik gerçekleştirebiliyor.

Ancak Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde açıklanan listede Nathan Aké, Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve N'Golo Kanté'ye yer verilmedi.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEN YAPILACAK AÇIKLAMADA

Taraftarlar, UEFA kadro bildirimi dışında bırakılan yıldız isimlerle ilgili kulüpten gelecek olası açıklamayı bekliyor. Fenerbahçe'nin ilerleyen süreçte oyuncuların durumuna ilişkin bilgilendirme yapması halinde kadro tercihinin nedeni de netlik kazanacak.