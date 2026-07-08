Greenwood evli mi, çocuğu var mı, Mason Greenwood nişanlısı Harriet Robson kimdir?

Greenwood'un özel hayatı yeniden gündeme gelirken, "Mason Greenwood evli mi?", "Çocuğu var mı?" ve "Harriet Robson kimdir?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Futbol kariyerini sürdüren İngiliz oyuncunun nişanlısı Harriet Robson ile ilişkisi, aile hayatı ve çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin detaylar sporseverlerin yakın takibinde bulunuyor.

MASON GREENWOOD EVLİ Mİ?

İngiliz futbolcu Mason Greenwood, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle "Mason Greenwood evli mi?", "Çocuğu var mı?" ve "Harriet Robson kimdir?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Greenwood'un aile hayatı ve nişanlısı Harriet Robson hakkında merak edilen detaylar.

Mason Greenwood ile uzun yıllardır birlikte olduğu Harriet Robson resmi olarak evli değildir. Çift nişanlı olarak hayatlarını sürdürürken, evlilik planları yaptıkları biliniyor.

İlişkileri zaman zaman zorlu süreçlerden geçse de Greenwood ve Robson, 2023 yılında yeniden bir araya gelerek aile hayatı kurdu. Çift, futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Fransa'nın Marsilya kentinde birlikte yaşamını sürdürüyor.

MASON GREENWOOD'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Mason Greenwood'un Harriet Robson ile olan ilişkisinden iki çocuğu bulunuyor. Aile yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, çocuklarıyla birlikte Marsilya'da sakin bir hayat sürüyor.

HARRIET ROBSON KİMDİR?

Harriet Robson, 12 Şubat 2000 tarihinde İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde dünyaya geldi. Nick ve Jane Robson çiftinin kızı olan Harriet'ın Francesca, Emma ve Lucy isimlerinde üç kız kardeşi bulunuyor.

Eğitimini Greater Manchester'daki Ashton-on-Mersey School'da tamamlayan Robson, Mason Greenwood ile de bu okul yıllarında tanıştı. Lise eğitiminin ardından üniversiteye gitmek yerine kariyerine odaklanmayı tercih etti.