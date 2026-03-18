Göztepe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de kritik bir mücadeleye sahne olacak Göztepe – Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler, maçın hangi tarihte oynanacağını ve karşılaşmaya dair son gelişmeleri araştırıyor. İşte Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detayları.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan maç, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Önceden deplasmanda oynanması öngörülen mücadele, lig takvimi ile Avrupa kupası programının çakışması nedeniyle iptal edilen maçlar arasında yer aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Mart 2026 itibarıyla çeşitli fikstür platformlarında maç "ertelenmiş" olarak gözükürken, resmi tarihin federasyon duyurusu ile netleşmesi bekleniyor.

MAÇ NEDEN ERTELENDİ?

Göztepe – Galatasaray maçının ertelenmesinin en önemli nedeni, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus'u elemeyi başardı ve bir üst tura yükselmesi nedeniyle Avrupa maç takvimi Süper Lig maçları ile çakıştı. Bu nedenle, Göztepe deplasmanında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off maçları nedeniyle Süper Lig'in 27. haftasını öne çekmesi, bazı maçların aynı tarihlerde oynanmasını engelledi. Aynı dönemde Samsunspor'un da Avrupa kupaları nedeniyle maç ertelemesi yaşandığı kaydedildi.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyon, ertelenen Göztepe – Galatasaray maçının yeni tarihini henüz açıklamadı. Resmi bilgilendirmeye göre, ertelenen karşılaşmaların tarihi daha sonra duyurulacak.

Mart 2026 ortası itibarıyla fikstür platformlarında maçın ertelendiği görülürken, yeni tarihin Şampiyonlar Ligi programının netleşmesi ve milli ara sonrasında uygun bir haftaya kaydırılması bekleniyor. Futbolseverler, Göztepe ile Galatasaray arasındaki kritik mücadelenin tarihini federasyonun resmi duyurusu ile takip edebilir.