Gözaltına alındığı iddia edilen Blok3 ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! Blok3 açıklama yaptı mı?

Sosyal medyada hızla yayılan “Blok3 gözaltına alındı” iddiası kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve müzik dünyasında geniş bir merak dalgası oluşturdu. Özellikle son dönemin dikkat çeken rap projelerinden BLOK3 hakkında ortaya atılan bu söylentiler, “gerçek mi, açıklama yapıldı mı?” sorularını beraberinde getirdi. Peki, gözaltına alındığı iddia edilen Blok3 ne açıklama yaptı? Blok3 açıklama yaptı mı?

BLOK3 NE AÇIKLAMA YAPTI?

Rapçi Blok3, hakkında çıkan gözaltı iddiaları sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Blok3, “Gözaltına alınmadım. Karakola kendim gideceğim… Testim negatif çıkacak.” ifadelerini kullandı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

BLOK3 KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, Türk rap müziğinin son dönemde öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Trap ve rap tarzındaki şarkılarıyla dikkat çeken genç sanatçı, özellikle dijital platformlarda elde ettiği yüksek dinlenme rakamlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

15 Ağustos 2002 doğumlu olan Blok3, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine başlamadan önce farklı işlerde çalıştığı ve küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiği biliniyor.

BLOK3’ÜN KARİYERİ

Blok3 müzik kariyerine 2021 yılında çıkardığı “WOW” adlı şarkıyla başladı. Asıl çıkışını ise 2022’de yayımladığı “VUR” isimli parçayla yaptı. 2023 yılında yayınladığı “AFFETMEM” şarkısı milyonlarca dinlenmeye ulaşarak büyük ses getirdi.

Daha sonra “Baybay”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını”, “Aklına Ben Gelicem” ve “Habibi” gibi parçalarla adından söz ettiren rapçi, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Rapçi” ödülünü kazandı. Blok3, son dönemde Türk rap sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Sahra Arslan
