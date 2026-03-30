Görkem Dağıstanlı kimdir, Görkem Dağıstanlı kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlrarda oynadı?

Futbol dünyasında adını giderek daha fazla duyurmaya başlayan Görkem Dağıstanlı’nın yaşı, mevkisi ve forma giydiği takımlar sporseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç futbolcunun biyografisi ve futbol geçmişi, özellikle transfer ve performans haberleriyle birlikte gündemdeki yerini koruyor.

GELECEĞE YATIRIM: BEŞİKTAŞ’TAN GENÇ YILDIZ HAMLESİ

Yeni sezon için A Takım planlamalarını sürdüren Beşiktaş, sadece mevcut kadrosunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda altyapıya yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, gelecek vadeden genç yetenekleri bünyesine katma stratejisi doğrultusunda önemli bir transfere imza attı.

14 YAŞINDAKİ GOLCÜ KARTAL OLDU

Bandırmaspor altyapısında yetişen 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı, Beşiktaş’ın radarına girerek transfer edildi. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu, siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarında önemli bir yer edinebilir.

BANDIRMASPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Bandırmaspor cephesi de transferi resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Görkem Dağıstanlı’nın Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, genç oyuncuya kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi ve kariyerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

ALTYAPIDA GÖZ KAMAŞTIRAN PERFORMANS

Bandırmaspor U14 takımında forma giyen Görkem Dağıstanlı, U14 Gelişim Ligi’nde gösterdiği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 15 gol ve 11 asistlik etkileyici bir istatistik yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattındaki üretkenliğiyle öne çıkan oyuncu, Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ’IN GENÇLİK STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetimi, son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir başarı hedefliyor. Görkem Dağıstanlı transferi de bu vizyonun bir parçası olarak öne çıkarken, siyah-beyazlıların genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme politikası hız kesmeden devam ediyor.