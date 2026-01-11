GORA filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? GORA filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede elde ettiği başarının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan GORA, her yayınında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeye hazırlananlar için "GORA'nın konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını derleyerek kapsamlı bir inceleme sunuyoruz.

GORA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan İstanbul'da bir halı satıcısı olan Arif, U.F.O'lar ile ilgili aldatmacalarından uydurduğu halıları ve sahte fotoğrafları satmaya çalışarak yaşamını sürdürmektedir. Tesadüfen, diğer dünyalılarla birlikte uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Bu kaçırma, G.O.R.A gezegeninin güvenlik şefi Logar Trihis tarafından, atalarının dünyayı ziyaret ederken gördüğü kötü muameleden dolayı kin güttüğü için gerçekleştirilmektedir.

Uzay gemisinde bulunan Arif, Garaval'ın Arif'e içindeki gücü hissedebildiğini söyleyen ve Arif'e onu aramasını söyleyen bir hologram görüntüsüne rastlar. G.O.R.A'ya inen Arif, kaçmak için fırsat aramaya devam eder ancak defalarca başarısız olur. Mahkûmlar Faruk (Rasim Öztekin) ve Robot-216 (Ozan Güven) ile arkadaşlık kurar. Robot-216, Prenses Ceku'nun (Özge Özberk) yakın bir sırdaşıdır. Logar'ın, Ceku'ya aşık olmamasına rağmen Prenses Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmeyi planladığı ortaya çıkar. Planını gerçekleştirmek için G.O.R.A'ya uzaydan bir ateş topu yollar ve G.O.R.A.'yı kurtarmak şartıyla ödül olarak Prenses ile evlenmek ister. Kral Amir Tocha (Cezmi Baskın), alternatif seçenek olarak kutsal taşları kullanmak ister fakat kılavuzun kaybolması nedeniyle engellendiğinden (kılavuz Logar tarafından çalınmıştır) bu evliliği kabul etmek zorunda kalır. Ancak Logar ateş topunu yok edecek olan silahını ateşleyemeyi beceremeyince, Arif imdada yetişerek, izlediği bir filmdeki sahneyi andıran kutsal taş ritüelini gerçekleştirir, Ceku'yu öpmesi gerektiğini söyler, ateş topunu da yok eder ve gezegeni kurtarır. Logar buna çok sinirlenir, Ceku'nun onunla evlenmesini kabul etmesi için krala şantaj yapar. Bu arada Ceku, annesinden asıl babasının aslında bir dünyalı olduğunu öğrenir.

Arif, Faruk ve Robot-216 ile babasını bulmak için yola çıkar. Ancak yol boyunca Logar'ın adamları araya girer ve Ceku'yu geri alır. Bu sırada Arif, Ceku'nun babasının eski bir tanıdığı olan Garavel ile tanışır. Arif onun yardımıyla güç kazanır ve Ceku'yu kurtarmak için kaleyi işgal eder. Arif, Matrix'i tiye alan bir hamleyle Logar'ı alt eder ve kötü planlarını herkese ifşa eder. Arif ve Ceku birbirlerine çok âşıklardır, Dünya'ya dönerler ve bir çift olarak hayatlarını sürdürürler. Film, çiftin bir otoyolda mutlu bir şekilde yol almasıyla sona erer.

GORA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan GORA, güçlü ve renkli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin başrolünde Cem Yılmaz yer alırken, farklı karakterlere hayat verdiği performansı izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Ona usta isimler ve dönemin sevilen oyuncuları eşlik ediyor. İşte GORA filminde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler:

Cem Yılmaz; Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar karakterleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Rasim Öztekin, Bob Marley Faruk rolüyle filme mizahi bir derinlik katarken, Özkan Uğur Garavel ve Anonsçu karakterleriyle hikâyede önemli bir yer ediniyor. Şafak Sezer Kuna karakteriyle güldürürken, Özge Özberk Ceku Lamtina rolünde dikkat çekiyor. Ozan Güven ise Robot 216 ve Gerzek karakterleriyle filmin akılda kalan performansları arasında bulunuyor. Engin Günaydın, İdil Fırat, Erdal Tosun, Cezmi Baskın ve Muhittin Korkmaz da filmde yer alan diğer önemli isimler olarak öne çıkıyor.

GORA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

GORA filminin yapım süreci 2002 yılında başladı. Uzun bir hazırlık ve çekim aşamasının ardından film, 12 Kasım 2004 tarihinde Türkiye genelinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Çekimleri büyük ölçüde Antalya'da gerçekleştirilen yapım, dönemin teknolojik imkânlarıyla hazırlanan sahneleriyle dikkat çekti. Vizyona girdiği yıl büyük ilgi gören GORA, Türk sinemasında bilim kurgu ve komediyi bir araya getiren öncü filmlerden biri olarak hafızalara kazındı.