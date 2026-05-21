Gökmen Karadağ Halk TV’den ayrıldı mı?

Gökmen Karadağ hakkında ortaya atılan “Halk TV’den ayrıldı” iddiaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Halk TV cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilirken, izleyiciler programın geleceği hakkında net bilgi bekliyor. Gözler şimdi resmi duyurulara çevrilmiş durumda.

HALK TV’DE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker ve Remziye Demirkol sonrasında Gökmen Karadağ’ın da ayrılık kararı alması, Halk TV içinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Kanalda yaşanan üst üste ayrılıklar medya kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

GÖKMEN KARADAĞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

“Açıkça” programının sunuculuğunu yapan Gökmen Karadağ, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Karadağ, veda mesajında “Hoşça kal @halktvcomtr” ifadelerini kullanarak kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AÇIKÇA PROGRAMINDA YENİ DÖNEM MERAK KONUSU

Gökmen Karadağ’ın ayrılık kararı sonrası Halk TV ekranlarında yayınlanan “Açıkça” programının geleceği ise izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Programın yeni sunucusunun kim olacağı ya da yayın akışında nasıl bir değişiklik yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEDYA KULİSLERİNDE YANKI UYANDIRDI

Arka arkaya gelen ayrılık kararları, televizyon dünyasında geniş yankı uyandırırken, gözler Halk TV yönetiminden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İzleyiciler, kanalda yaşanan bu değişimlerin yayın politikalarına nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.