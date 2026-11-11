Gökhan Töre kimdir? Beşiktaş'la kazandığı şampiyonluk madalyaları internette satışta

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Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonundaki çifte şampiyonluğunun madalyaları bir alışveriş sitesinde ilana konuldu. Madalyaların eski milli futbolcu Gökhan Töre'ye ait olduğu belirtiliyor. İlan 1.100 euroyla açıldı, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra fiyat 1.200 euronun üstüne çıktı.

Töre siyah-beyazlı formayı iki ayrı dönemde giydi. Kulüpten son kez 2022'de ayrıldı.

GÖKHAN TÖRE'NİN MADALYALARI SATIŞA MI ÇIKARILDI?

Gökhan Töre'ye ait olduğu belirtilen Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluk madalyaları 11 Kasım 2026'da bir alışveriş sitesinde satışa çıktı. Madalyalar, Beşiktaş'ın ligi ve kupayı aynı sezonda kazandığı 2020-2021'e ait.

İlanı kimin açtığı bilinmiyor. Töre de ilanla ilgili bir açıklama yapmadı.

GÖKHAN TÖRE KİMDİR?

Gökhan Töre, sağ kanatta oynayan eski milli futbolcu. Bayer Leverkusen altyapısında yetişti, 2009'da 17 yaşındayken Chelsea'ye gitti ve kariyerinin en uzun bölümünü Beşiktaş'ta geçirdi.

Chelsea'nin yedek takımıyla 2010-2011 sezonunda Premier Reserve League şampiyonu oldu. 2008'de Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türkiye takımının da oyuncusuydu.

GÖKHAN TÖRE KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Töre 34 yaşında. 20 Ocak 1992'de doğdu.

GÖKHAN TÖRE NERELİ?

Gökhan Töre aslen Samsunlu. Almanya'ya göç etmiş bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak Köln'de doğdu ve futbola bu şehirde, SV Adler Dellbrück'te başladı.

GÖKHAN TÖRE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gökhan Töre, 2011'de Chelsea'den 1,3 milyon euro bonservisle Hamburger SV'ye transfer oldu. Bir yıl sonra Rus ekibi Rubin Kazan 5 milyon euro ödeyerek onu kadrosuna kattı.

Türkiye'ye 2013-2014 sezonunda Rubin Kazan'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'la döndü. 2014'te siyah-beyazlı kulübe kalıcı olarak imza attı, 2016-2017 sezonunu kiralık olarak İngiltere'de West Ham United'da geçirdi. 2019'da Yeni Malatyaspor'a gitti, 2020'de yeniden Beşiktaş'a döndü ve 2022'ye kadar kaldı.

Sonraki iki yılda Adana Demirspor, Ankaragücü ve Konyaspor formalarını giydi. Konyaspor, 7 Mart 2024'te Töre ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

GÖKHAN TÖRE MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇ OYNADI?

Gökhan Töre, 2011-2015 arasında A Milli Takım'da 26 maça çıktı ve gol atamadı. 15 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı'na kadar genç milli takımlarda ise 37 maç oynadı; 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 18 maçta 3 gol attı.