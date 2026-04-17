Eski polis memuru Gökhan Ertok, Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında adı geçen kamu görevlilerinden biridir. Emniyet teşkilatında görev yaptığı dönemde polis memuru olarak çalışan Ertok, daha sonra yürütülen idari süreçler sonucunda meslekten ihraç edilmiştir. Peki, Gökhan Ertok kimdir? Eski polis memuru Gökhan Ertok neden ihraç edildi? Detaylar...

GÖKHAN ERTOK KİMDİR?

Soruşturma süreci içerisinde adı farklı iddialarla gündeme gelen Ertok, özellikle dosyada yer alan dijital deliller ve SIM kart verileriyle ilgili tartışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Hakkındaki süreçler, hem idari hem de adli boyutuyla devam eden kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak değerlendirilmektedir.

GÖKHAN ERTOK HAKKINDA YENİ SÜREÇ VE GÖZALTI

Adli süreçte öne çıkan iddialar arasında, Gülistan Doku’ya ait olduğu belirtilen SIM kart verileriyle ilgili işlemler yer almaktadır. Soruşturma kapsamında ifade veren Gökhan Ertok’un, bazı beyanlarında dikkat çeken iddialar dile getirdiği öne sürülmüştür.

Bu iddialara göre Ertok, SIM kart verilerinin silinmesi yönünde kendisine bir talimat verildiğini ve bu talimatın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından iletildiğini ileri sürmüştür. Ayrıca kartın “koruma altına alınması” yönünde işlem yapıldığı da iddialar arasında yer almıştır.

Bu açıklamalar, soruşturmanın en kritik tartışma başlıklarından biri haline gelmiş; dijital delillerin korunması ve olası müdahaleler konusu dosyada önemli bir yer edinmiştir. Ancak bu beyanlar, yargı sürecinde değerlendirilen iddialar niteliğindedir ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmemektedir.