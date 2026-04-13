Gizem Örge sakat mı, Gizem Örge sakatlık durumu ne?

Gizem Örge sakatlık durumu ne sorusu, voleybol severler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Milli takım ve kulüp performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncunun son durumu hakkında detaylar araştırılırken, “Gizem Örge oynayacak mı?” sorusu da öne çıkıyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

GİZEM ÖRGE SAKAT MI?

Gizem Örge’nin Fenerbahçe Medicana’daki sağlık durumu netleşti. Tecrübeli libero, sol kalça (iliopsoas) kasında tespit edilen ödem ve kanama nedeniyle bir süredir maç kadrosunda yer almıyor. Kulüp sağlık ekibi tarafından yürütülen tedavi sürecinin devam ettiği ve oyuncunun şu an aktif olarak forma giyemediği belirtildi.

SAKATLIĞIN DETAYI

Sakatlığın, Eczacıbaşı ile oynanan karşılaşma sırasında meydana geldiği öğrenildi. Yapılan muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre sol kalça kasında ödem ve kanama tespit edildi. Bu gelişmenin ardından kulüp tarafından resmi süreç başlatılarak oyuncunun tedavisine hızla geçildi.

NEDEN OYNAMIYOR?

Gizem Örge’nin sahalardan uzak kalmasının temel nedeni, yaşadığı kas sakatlığı oldu. Sol kalça bölgesindeki ödem ve kanama nedeniyle risk almamak adına oyuncunun maçlarda görev almasına izin verilmiyor. Sağlık ekibi, süreci kontrollü bir şekilde yönetiyor.

NE ZAMAN DÖNECEK?

Milli libero için henüz net bir dönüş tarihi açıklanmadı. Tedavi sürecinin ilerleyişine bağlı olarak oyuncunun play-off maçlarında yeniden kadroya dönme ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe Medicana sağlık ekibi, Gizem Örge’nin durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.