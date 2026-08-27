Gizem Kaya kimdir? Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya kaç yaşında, nereli?

- Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Kaya'nın özel hayatı, yaşı, nereli olduğu ve mesleği merak ediliyor. 2025 yılında Tolga Akış ile evlenen Gizem Kaya'nın dijital içerik üreticiliğiyle sürdürdüğü kariyeri de gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GİZEM KAYA KİMDİR?

Gizem Kaya, sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınan bir isimdir. Özellikle moda, stil, güzellik, seyahat ve günlük yaşam üzerine hazırladığı içeriklerle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. Son dönemde Manifest grubunun menajeri Tolga Akış ile evliliği nedeniyle de gündeme gelmiştir.

GİZEM KAYA KAÇ YAŞINDA?

Gizem Kaya'nın 1994 yılında doğduğu bilgisi çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Bu bilgiye göre Kaya, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Ancak doğum günü ve ayına ilişkin net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değildir.

GİZEM KAYA NERELİ?

Gizem Kaya'nın nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış ve kamuoyuna açık kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İstanbul merkezli bir yaşam sürdüğü ve çalışmalarını ağırlıklı olarak burada gerçekleştirdiği belirtilse de bu durum memleketinin İstanbul olduğu anlamına gelmemektedir.

GİZEM KAYA'NIN KARİYERİ

Gizem Kaya, kariyerini ağırlıklı olarak dijital içerik üreticiliği üzerine şekillendirmiştir. Sosyal medya hesaplarında moda ve stil, güzellik, seyahat, kişisel bakım ve günlük yaşam temalı paylaşımlar yapmaktadır. Instagram ve YouTube gibi platformlarda içerik üreten Kaya, marka iş birlikleriyle de dijital kariyerini sürdürmektedir.