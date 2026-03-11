Haberler

Gittiğiniz ülkede birisi sizi "bonjour" diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?

Gittiğiniz ülkede birisi sizi 'bonjour' diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görerek merak konusu olmaya devam ediyor. Gittiğiniz ülkede birisi sizi "bonjour" diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?

Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Gittiğiniz ülkede birisi sizi "bonjour" diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?

GİTTİĞİNİZ ÜLKEDE BİRİSİ SİZİ "BONJOUR" DİYE KARŞILIYORSA MUHTEMELEN HANGİ ÜLKEYE GİTMİŞSİNİZDİR?

Almanya

İspanya

Hollanda

Fransa

Cevap:

Gittiğiniz ülkede birisi sizi 'bonjour' diye karşılıyorsa muhtemelen hangi ülkeye gitmişsinizdir?


BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı

Yanı başımızda ABD'nin can damarına böyle saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

İran füzelerinden kaçacak yer kalmadı! Yatağını atan buraya sığındı
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi

Galatasaray hezimeti sonrası deprem: Takımdan ayrılmak istedi
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

32 ülke birden anlaştı! Dev stok piyasaya sürülecek
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu