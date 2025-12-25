Haberler

Git şarkı sözleri: Blok3'ün Git şarkısının sözleri neler?

Güncelleme:
Blok3'ün "Git" şarkısı, müzikseverler arasında büyük merak konusu. Peki şarkının sözleri nasıl bir hikaye anlatıyor ve dinleyicide ne tür duygular uyandırıyor? "Git" hakkında detaylar ve şarkının atmosferi merak uyandırıyor. Peki, Git şarkı sözleri: Blok3'ün Git şarkısının sözleri neler?

Blok3'ün "Git" şarkısı, müzik dünyasında gündemdeki yerini koruyor. Şarkının sözlerinde hangi duyguların işlendiği ve dinleyiciye nasıl bir his bıraktığı merak konusu. "Git"in detayları ve müzikal yapısı hakkında ipuçları araştırılıyor. Şarkı sözleri ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞARKI SÖZLERİ

Git

Git, peşimi bırak

Senin aşkın bana bi' tuzak

Git, bi' kez olsun kendine yakışanı yap

Fotoğrafımızı sakla

(Git) Beni soran olursa

Ona de, "Benim için kendinden vazgeçen adam"

Git, peşimi bırak

Senin aşkın bana bi' tuzak

Git, bi' kez olsun kendine yakışanı yap

Fotoğrafımızı sakla

(Git) Beni soran olursa

Ona de, "Benim için kendinden vazgeçen adam"

O kadar insan varken, lan, bana ne diye

(Git) Geldin de karıştırdın kafamı yine

(Git) Geceleri düşünürdüm, kuşkulanırdım

(Git) "Hevesi kaçar da benden gider mi?" diye

Madem bozacaktın neden düzelttin beni?

Artık yoruldu bu beden, vicdansız seni

Kafamın içinde, "Neden, neden, neden, neden?"

Neden bıraktın beni? (Git)

Neden bıraktın beni? (Git)

Neden bıraktın beni? (Git)

Neden bıraktın beni?

Neden, neden, neden bıraktın beni?

Git (git)

Git, peşimi bırak

Senin aşkın bana bi' tuzak

Git, bi' kez olsun kendine yakışanı yap

Fotoğrafımızı sakla

(Git) Beni soran olursa

Ona de, "Benim için kendinden vazgeçen adam"

Git, peşimi bırak

Senin aşkın bana bi' tuzak

Git, bi' kez olsun kendine yakışanı yap

Fotoğrafımızı sakla

(Git) Beni soran olursa

Ona de, "Benim için kendinden vazgeçen adam"

