Giresun okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Giresun'da okul yok mu (GİRESUN VALİLİĞİ)?

Giresun'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Giresun okullar tatil mi?", " Giresun Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

GİRESUN HAVA DURUMU

Giresun Hava Durumu Raporu: Karadeniz'de Fırtına ve Kar Yağışı

Doğu Karadeniz'in sahil şehri Giresun, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz üzerinden gelen nemli ve soğuk hava akımlarının etkisi altında kalacak. Şehirde sahil şeridinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi günü haftaya yağmurlu bir başlangıç yapacak olan Giresun'da, gündüz sıcaklığı 8 derece olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışlar sahil kesimlerinde dahi karla karışık yağmura dönüşecek. Gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşecek. Yüzde 89 oranındaki nem, rüzgarla birleştiğinde hissedilen sıcaklığı sıfır derece civarına çekecektir. Batıdan esecek olan rüzgarın deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

13 Ocak Salı günü şehir genelinde yağışlar kara dönüşecek. Giresun merkezde karla karışık yağmur görülürken, iç ilçeler ve yaylalarda yoğun kar yağışı etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 3 dereceye kadar gerilerken, gece termometreler 0 dereceyi gösterecek. Nem oranının yüzde 86 civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Espiye, Tirebolu ve Görele hattındaki yüksek geçitlerde kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlanacağı tahmin ediliyor.

14 Ocak Çarşamba günü yağışların etkisi azalmaya başlayacak ve gökyüzü yer yer parçalı bulutlu bir hal alacak. Gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar yükselecek ancak gece saatlerinde don olayı bekleniyor. Sıcaklığın gece 0 derece civarında kalmasıyla birlikte sahil yollarında ve iç kesimlerde kuvvetli buzlanma yaşanabilir.

15 Ocak Perşembe günü hafif yağmurlar geri dönüyor. Giresun'da gündüz 6 dereceye kadar çıkan sıcaklık, gece 1 derece civarında kalacak. Hafta boyu devam eden nemli hava ve soğuk, özellikle sahil kesimindeki rutubeti artırarak solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir.

16 Ocak Cuma günü ise yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gündüz 7 derece olan sıcaklık, gece 4 dereceye yükselecek. Karadeniz'in değişken hava yapısı, hafta başında dondurucu bir soğuk getirirken hafta sonuna doğru yağmurlu ve nispeten daha yumuşak bir havaya yerini bırakacak. Balıkçıların denizdeki fırtınaya karşı dikkatli olmaları istenirken, yayla yollarında seyahat edecek olanların mutlaka kar lastiği ve zincir bulundurması gerektiği vurgulanıyor.

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.