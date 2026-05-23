Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından Geylani Yenigün ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yenigün, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Peki, Geylani Yenigün kimdir? İş insanı Geylani Yenigün neden öldü? Detaylar...

GEYLANİ YENİGÜN KİMDİR?

Geylani Yenigün, Kocaeli iş dünyasında tanınan isimlerden biri olarak biliniyordu. Aslen İzmirli olduğu belirtilen Yenigün’ün uzun yıllardır Kocaeli’de yaşadığı öğrenildi. Özellikle ticari faaliyetleri ve bölgedeki iş çevreleriyle olan ilişkileri nedeniyle kentte bilinen isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

44 yaşındaki iş insanının yaşamını yitirmesi, hem iş dünyasında hem de çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Olayın ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, güvenlik güçleri saldırının detaylarını ortaya çıkarmak için soruşturmasını sürdürüyor.

Kocaeli’de yaşanan bu gelişme, kent gündeminde geniş yankı uyandırdı. Polis ekiplerinin olayın fail ya da faillerinin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

İŞ İNSANI GEYLANİ YENİGÜN NEDEN ÖLDÜ?

İş insanı Geylani Yenigün, İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda ağır yaralanan Yenigün, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer tarafından olayın nedeni veya saldırının arka planına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle araştırılması için kapsamlı soruşturma başlattı.