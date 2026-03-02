Gerzek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerzek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gerzek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerzek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerzek Şaban konusu nedir, Gerzek Şaban oyuncuları kimler ve Gerzek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Gerzek Şaban, birbirine şaşırtıcı derecede benzeyen bir gangster ile sıradan bir figüranın hayatını anlatıyor. Filmde, geçimini figüranlık yaparak kazanan genç Osman'ın hikayesi öne çıkıyor. Osman, bir gün arkadaşlarıyla eğlenmek amacıyla gittiği bir gazinoda beklenmedik bir durumla karşılaşır: Gazinoya adımını attığı anda çevresindekiler ona haraç vermeye başlar.

Bu karışıklığın nedeni, Osman'ın görünüşünün, şehirde korkulan gangster Seyfi'ye çok benzemesidir. Bu tesadüf, Osman'ın kendini bilmediği bir suç dünyasının içinde bulmasına ve hayatının tamamen değişmesine yol açar. Zamanla Osman ile Seyfi'nin hayatları birbirine karışır ve komik, sürükleyici olaylar zinciri başlar.

GERZEK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

• Kemal Sunal – Osman / Seyfi

• Yadigar Ejder – Kahveci Hamza

• Rıza Pekkutsal – Rejisör Cemal

• Nejat Gürçen – Hamdi

• Reha Yurdakul – Mafya Babası Abbas

• Muhteşem Durukan – Konyakçı

• Arap Celal – Arap Celal

• Muharrem Gürses – Muharrem Amca

• Ülkü Özen – Lale

• Baki Tamer – Seyfi'nin Adamı

• Kudret Karadağ – Seyfi'nin Adamı

• Erdoğan Seren – Seyfi'nin Adamı

GERZEK ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban, 1980 yılında İstanbul'un Zekeriyaköy semtinde çekilmiştir. Film, dönemin mizahi anlayışını ve Kemal Sunal'ın eşsiz oyunculuğunu ön plana çıkaran sahnelerle izleyiciyi hem güldürüyor hem de aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.