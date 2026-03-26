Georgina Rodriguez kimdir? Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez kaç yaşında, nereli?

Cristiano Ronaldo’nun hayatındaki özel isimlerden biri olan Georgina Rodríguez, hem sosyal medyada hem de moda dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Genç yaşta modellik ve girişimcilik kariyerine adım atan Rodríguez’in yaşamı, ilişkisi ve başarıları merak uyandırıyor. Ronaldo’nun nişanlısı Georgina’nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi şehirden geldiği sosyal medya takipçileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GEORGİNA RODRİGUEZ KİMDİR?

Georgina Rodríguez, Arjantin doğumlu İspanyol model, sosyal medya fenomeni ve girişimcidir. Dünya çapında ün kazanmasını Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisine borçlu olan Rodríguez, modellik kariyerinin yanı sıra Netflix belgeseli “I Am Georgina” ile de tanınmaktadır.

GEORGİNA RODRİGUEZ KAÇ YAŞINDA?

Georgina Rodríguez, 27 Ocak 1994 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

GEORGİNA RODRİGUEZ NERELİ?

Rodríguez, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğmuş ve çocukluğunu İspanya’nın Jaca şehrinde geçirmiştir.

GEORGİNA RODRİGUEZ’İN KARİYERİ

Georgina Rodríguez, Madrid’de bir Gucci mağazasında satış danışmanı olarak çalışırken Cristiano Ronaldo ile tanışmış ve hayatında önemli bir dönüm noktası yaşamıştır. Modellik kariyerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden lüks yaşam tarzı ve moda iş birlikleriyle büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Ayrıca Netflix’te yayınlanan “I Am Georgina” belgeselinin başrol oyuncusudur.

GEORGİNA RODRİGUEZ’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Georgina Rodríguez’ün Cristiano Ronaldo ile birlikte 2017 doğumlu Alana Martina adında bir kızı vardır ve Ronaldo’nun diğer çocuklarına da annelik yapmaktadır.