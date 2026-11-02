Gençlerbirliği Alanyaspor hangi kanalda, Gençlerbirliği Alanyaspor nereden CANLI izlenir?

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Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, iç saha avantajını kullanarak Alanyaspor karşısında 3 puan hedefliyor. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Gençlerbirliği Alanyaspor maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Gençlerbirliği Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 1 üzerinden takip edebilecek. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izleyebilmek adına beIN Sports aboneliği gerekiyor. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Alanyaspor maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren beIN Sports 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gençlerbirliği ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Başkent ekibi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.