Gelinim Mutfakta Tuğba neden yok, programdan ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi oldu, stüdyoyu neden terk etti?

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, 7 Ocak 2026 yayınlanan bölümünde izleyicilerini şaşırtan bir gelişmeyle gündeme geldi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Tuğba, bu hafta stüdyoda yer almadı. Özellikle kayınvalidesi Menekşe Hanım'ın yalnız başına yarışmaya katılması, sosyal medyada ve izleyiciler arasında "Tuğba neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Tuğba stüdyoyu neden terk etti? İşte merak edilen tüm detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA NEDEN YOK?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümde sunucu Aslı Hünel ve diğer yarışmacılar, Tuğba'nın stüdyoda olmadığını fark etti. Yarışmacının yokluğu, hem izleyiciler hem de stüdyo ekibi tarafından dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan iddialar, Tuğba'nın yokluğunun farklı sebeplerle açıklanabileceğini öne sürdü.

Bazı tahminlere göre Tuğba, çekimler başlamadan kısa bir süre önce stüdyoyu terk etti. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmediği için olayın gerçek nedeni hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yarışmacının stüdyoya gelmemesi ve kayınvalidesi Menekşe Hanım'ın yalnız başına yarışması, bazı izleyicilerin "Tuğba diskalifiye mi oldu?" sorusunu sormasına yol açtı.

Şu ana kadar program yapımcılarından veya Kanal D'den resmi bir diskalifiye açıklaması gelmedi. Bu nedenle Tuğba'nın yarışmadan çıkarıldığı iddiası, sosyal medyada dolaşan bir tahmin niteliğinde. Yarışmadan elenip elenmediği veya diskalifiye olup olmadığı kesinleşmiş değil.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA STÜDYOYU NEDEN TERK ETTİ?

Tuğba'nın stüdyoyu terk ettiği iddiaları, sosyal medyada ve izleyici yorumlarında gündem oldu. Olayın olası sebepleri ise şu şekilde öne sürülüyor:

KAYINVALİDESİYLE SORUN MU YAŞADI?

Son bölümlerde Tuğba ile Menekşe Hanım arasında yaşanan gerginliklerin, Tuğba'nın stüdyoyu terk etmesinde etkili olabileceği konuşuluyor.

SAĞLIK SORUNU MU?

Bazı iddialara göre Tuğba, ani bir sağlık problemi veya ailevi bir durum nedeniyle stüdyoya katılamamış olabilir. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığı için iddia niteliğinde kalıyor.