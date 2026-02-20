Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı Gelinim Mutfakta kazand, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma puan durumu ne?

Haberler

Güncelleme:
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle yakından takip edilen Gelinim Mutfakta programında günün sonucu merak konusu oldu. İzleyiciler, "Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı?" sorusuna yanıt ararken, günün birincisi ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayan gelin netleşti. İşte günün kazananı ve alınan puanlar…

Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta'da heyecan bugün de zirveye çıktı. Gün boyunca yapılan yemekler, verilen puanlar ve yaşanan tartışmaların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı, çeyrek altının sahibi hangi gelin oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu haftaya özel verilen 14 altın bilezik, haftalık toplam puanlama sonucunda sahiplerini buldu. Gün gün yapılan değerlendirmelerin ardından final bölümünde açıklanan sonuçlar, izleyiciler için sürpriz bir tablo ortaya çıkardı.

Hafta boyunca mutfaktaki performanslarıyla dikkat çeken yarışmacılar arasındaki çekişme son güne kadar devam etti. Final puanlarının açıklanmasıyla birlikte Tuğba ve Alime'nin haftayı eşit puanla tamamladığı duyuruldu. Program yönetiminin aldığı karar doğrultusunda altın bilezikler iki yarışmacı arasında paylaştırıldı. Buna göre 7 bilezik Alime'ye, 7 bilezik ise Tuğba'ya verildi.

20 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta eleme yapılmaması nedeniyle bu hafta kimin yarışmaya veda edeceği merak konusuydu. Final bölümünde yapılan son puanlamayla birlikte haftalık sıralama netleşti ve en düşük puanı alan gelin programa veda eden isim oldu.

20 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Final gününde kayınvalidelerden alınan puanlar şu şekilde sıralandı:

• Alime: 19 puan

• Tuğba: 18 puan

• Gözde: 13 puan

• Ayten: 7 puan

16–20 ŞUBAT HAFTALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Hafta boyunca toplanan toplam puanlar ise şu şekilde oluştu:

• Tuğba: 89 puan

• Alime: 89 puan

• Ayten: 55 puan

Osman DEMİR
